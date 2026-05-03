Іран пропонує завершити війну за 30 днів: що передбачає мирний план

Надія Карбунар
фото з відкритих джерел

Іран представив триетапний план припинення війни

Іран запропонував триетапний план припинення війни, який передбачає перехід від режиму тиші до постійного миру, нову ядерну угоду та переговори щодо безпеки на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Al Jazeera.

За даними медіа, перший етап плану стосується негайного припинення бойових дій. Іран пропонує перетворити припинення вогню на постійний мир приблизно протягом 30 днів.

Також на цьому етапі йдеться про відновлення роботи Ормузької зони та поступове зняття американської блокади. Окремим пунктом передбачено взаємний ненапад, зокрема за участі Ізраїлю.

Другий етап має середньостроковий характер і стосується ядерної угоди. Іран пропонує заморозити збагачення урану на строк до 15 років. Надалі обмеження мають бути встановлені на рівні 3,6%, що відповідає цивільному використанню.

Водночас план не передбачає демонтажу іранських ядерних об’єктів. Санкції проти Ірану, згідно з пропозицією, мають скасовуватися поетапно.

Третій етап стосується довгострокового врегулювання в регіоні. Іран пропонує розпочати переговори щодо нової системи безпеки на Близькому Сході.

Поки що невідомо, як на цю ініціативу відреагують США, Ізраїль та інші учасники переговорного процесу.

Нагадаємо, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки направила до Конгресу офіційне повідомлення, у якому зазначається, що США більше не перебувають у стані збройного конфлікту з Іраном. Ця заява з’явилася в останній момент, щоб уникнути необхідності отримувати дозвіл законодавців на продовження війни. 

Згідно з повідомленням Білого дому, правові підстави для ведення бойових дій проти Ірану наразі вважаються вичерпаними. У документі підкреслюється, що хоча напруженість у відносинах залишається високою, пряма військова конфронтація, яка вимагала б спеціальних повноважень від Конгресу, на цей момент припинена.

До слова, американський сенатор Ліндсі Грем виступив із критикою чинного перемир’я з Тегераном, закликавши президента Дональда Трампа повернутися до активних бойових дій. 

На думку Грема, нинішня пауза у війні не принесла США бажаних результатів: іранський режим зберіг владу, його ядерний потенціал не знищено, а стратегічно важлива Ормузька протока залишається заблокованою.

