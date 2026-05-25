Атака на Ярославль та Білгород: наслідки (відео)

У Білгороді дим над містом після атаки

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

У Білгородської області атаковано об’єкти енергетичної системи

У ніч проти 25 травня у російському Ярославлі та Білгороді прогриміли вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

Сьогодні вночі на підльоті до Ярославля силами ППО та РЕБ відбито масову атаку українських БПЛА. У Ярославлі перекриття перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною дорогою знято. Рух транспорту на виїзді з Ярославля в бік Москви відновлено, – сказав губернатор Ярославської області РФ Михайло Євраєв.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Зокрема, стверджується, що нібито Білгород і Білгородський округ зазнали масованого ракетного удару.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

За інформацією оперативного штабу Білгородської області, найбільше постраждали об’єкти енергетичної системи, що призвело до перебоїв з електропостачанням та порушення водопостачання. Влада повідомляє про порушення у роботі комунальних мереж та про те, що триває обстеження пошкоджень.

Нагадаємо, що 22 травня Сили оборони України успішно атакували нафтопереробний завод у російському Ярославлі за допомогою далекобійних дронів-камікадзе. «Главком» зібрав інформацію, що відомо про атаковане підприємство і чому цей завод є критично важливим для Кремля.

Також у ніч на 19 травня безпілотники атакували Ярославську область. За попередніми даними, під удар могла потрапити нафтоперекачувальна станція або нафтопереробний завод.