Гімнасти з Росії та Білорусі виступатимуть на Євро з власним прапором і гімном

glavcom.ua
Вікторія Літвінова
FIG ухвалила своє рішення без жодних пояснень
Перший чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики відбудеться вже у серпні в Загребі

Європейський гімнастичний союз (European Gymnastics) зняв усі обмеження на участь спортсменів із Росії та Білорусі у змаганнях під своєю егідою — атлети виступатимуть з національними прапорами та гімнами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційне рішення організації.

Слідом за світовою федерацією

Виконавчий комітет European Gymnastics провів онлайн-засідання 21 травня і вирішив наслідувати рішення Міжнародної федерації гімнастики (FIG), яка 18 травня також повністю скасувала санкції проти росіян і білорусів. Рішення буде ратифіковано на найближчих зборах організації.

Нові правила стосуються всіх дисциплін під егідою European Gymnastics: спортивної гімнастики, художньої гімнастики, стрибків на батуті, спортивної акробатики та спортивної аеробіки.

Примітно, що FIG ухвалила своє рішення на засіданні в єгипетському Шарм-ель-Шейху без жодних пояснень, хоча підстава для введення санкцій –  повномасштабне вторгнення Росії в Україну – нікуди не зникла. При цьому МОК досі рекомендує не дозволяти російським атлетам використовувати власну національну символіку.

Найближчі старти – вже цього сезону

Росіяни та білоруси зможуть виступати на чемпіонатах Європи вже цьогоріч. Чемпіонат Європи з художньої гімнастики стартував 27 травня у болгарській Варні. Чоловічий і жіночий чемпіонати Європи зі спортивної гімнастики пройдуть з 13 до 23 серпня у Загребі – на Arena Zagreb очікують понад шістсот атлетів із більш як сорока країн.

Варто нагадати: навколо «нейтрального» статусу, який дозволяв росіянам змагатися на міжнародній арені, вже виникав скандал. Зокрема, російська гімнастка Ангеліна Мельникова попри участь у пропагандистських заходах і підтримку «Єдиної Росії» отримала від FIG нейтральний статус і виступала у міжнародних змаганнях.

Рішення European Gymnastics вписується у ширшу тенденцію повернення росіян до міжнародного спорту. Раніше Міжнародна федерація плавання (World Aquatics) повністю скасувала обмеження для російських і білоруських спортсменів, дозволивши їм виступати з національною символікою. Однак Європейська федерація водних видів спорту цим шляхом не пішла й зберегла обмеження для дорослих збірних.

Нагадаємо, українські федерації зі стрибків у воду та синхронного плавання закликали переглянути рішення World Aquatics і відновити санкції проти спортсменів із країни-агресора.

