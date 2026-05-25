Стало відомо, скільки коштувала Росії комбінована атака на Київ

Росія витратила $50 млн лише на один запуск «Орєшніка» по Києву
Для удару по столиці Кремль запустив «Орєшнік», «Кинджали», «Циркони» та майже 700 дронів, спаливши за одну ніч понад $361 млн

Масована повітряна атака Росії на Київ 24 травня коштувала окупантам орієнтовно $361,2 млн, або понад 15 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АрміяInform.

 
Під час комбінованого удару російська армія задіяла один із найбільших арсеналів за останній час – загалом 690 засобів повітряного нападу. Лише підтверджена вартість ракет, використаних у цій атаці, перевищує $331 млн. Удар включав балістичні, крилаті та аеробалістичні ракети, а також сотні дронів-камікадзе.

  • «Орєшнік» – одна ракета ($50 млн);
  • Х-47М2 «Кинджал» – дві ракети ($10 млн);
  • 3М22 «Циркон» – три ракети ($16,2 млн);
  • «Іскандер-М» та С-400 – 30 ракет ($120 млн);
  • Х-101, «Іскандер-К» і «Калібр» – 54 ракети ($135 млн);

Окремо Росія застосувала 600 ударних БПЛА, баражуючих боєприпасів та дронів-імітаторів. Їхня загальна вартість оцінюється ще у $30 млн.

В АрміяInform заявили, що російська атака була спрямована виключно по цивільній інфраструктурі та житлових будинках. У публікації наголошується, що Кремль намагався залякати українців після успішних ударів Сил оборони України по російських об’єктах.

«Для розуміння масштабу: це річні бюджети десятків невеликих міст або сотень сіл у самій Росії. На ці кошти той самий Капустін Яр, звідки запускали «Орєшнік», можна було б утримувати десятки років», – зазначає видання.

Нагадаємо, що Україна вимагає термінового скликання засідання Ради Безпеки ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ через атаку РФ. Сибіга наголосив, що ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО повинні надати «адекватну та рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність військового прогресу на полі бою терором проти цивільного населення».

Міноборони Росії офіційно заявило, що в ніч проти 24 травня окупаційні війська завдали групового удару високоточною зброєю, зокрема ракетами «Орєшнік», «Іскандер», «Кинджал» та «Циркон». Традиційно для Кремля, цілями назвали «об'єкти військового управління, авіабази та підприємства ВПК».

