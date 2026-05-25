Китай відправив астронавта на річну місію в космос

Наталія Порощук
Один із трьох космонавтів має залишитися на космічній станції «Тяньгун» на рік
Китай уже майже десять разів відправляв астронавтів на свою космічну станцію, однак нинішній запуск відбувається на тлі загострення місячної гонки зі США

У неділю, 24 травня, Китай відправив на свою космічну станцію трьох космонавтів. Один із них залишиться там на рік – це рекордний для країни термін, який дасть змогу вивчити фізіологію людини під час тривалого перебування в космосі, тоді як Пекін прагне здійснити пілотовану посадку на Місяць до 2030 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Корабель «Шеньчжоу-23» стартував о 23:08 (15:08 за Гринвічем) за допомогою ракети-носія «Великий похід-2F Y23» з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю з трьома китайськими космонавтами на борту.

Космонавти Чжу Янчжу, Чжан Чжіюань та Лай Ка-ін під час церемонії проводів
Спеціаліст з корисного навантаження Лі Цзяїн, колишній інспектор поліції Гонконгу, є першим космонавтом з цього міста, який бере участь у китайській космічній місії. Інші члени екіпажу – командир Чжу Янчжу та пілот Чжан Юаньчжі, обидва з підрозділу космонавтів Народно-визвольної армії.

Один із трьох космонавтів має залишитися на космічній станції «Тяньгун» на рік – це одна з найтриваліших космічних місій в історії, але вона не досягає рекорду в 14,5 місяців, встановленого російським космонавтом у 1995 році. Хто саме стане цим астронавтом, буде вирішено пізніше, залежно від перебігу місії.

Китай уже майже десять разів відправляв астронавтів на свою космічну станцію, однак нинішній запуск відбувається на тлі загострення місячної гонки зі США. У Вашингтоні заявляють, що Пекін нібито планує колонізувати Місяць і видобувати його ресурси.

NASA прагне здійснити пілотовану посадку на Місяць у 2028 році, на два роки випередивши Китай. США мають на меті встановити довгострокову присутність на Місяці як сходинку до можливого дослідження Марса людиною.

«Главком» писав, що 10 квітня приблизно о 20.00 за місцевим часом астронавти місячної місії приводнилися в Тихому океані біля берегів Каліфорнії. На борту Orion перебували четверо астронавтів: Рід Вайсман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Гансен. Ця команда вже стала символом нової ери в космонавтиці: Гловер є першим темношкірим астронавтом у подібній місії, Кох – першою жінкою, а Гансен – першим представником Канади, який вирушив у глибокий космос.

До слова, астронавти уперше з 1972 року на власні очі побачили зворотний бік Місяця.

