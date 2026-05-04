Іран пригрозрив США триматися подалі від Ормуза після заяви Трампа

Максим Бурич
фото: Reuters

Протистояння в Перській затоці вийшло на новий рівень ескалації. У понеділок, 4 травня, Об’єднане командування збройних сил Ірану висунуло ультиматум американським військовим, зажадавши від них триматися подалі від Ормузької протоки. Заява пролунала одразу після анонсу Дональдом Трампом операції з деблокади застряглих суден. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Іранське військове керівництво відреагувало на плани США вкрай агресивно. Керівник об’єднаного командування сил Алі Абдоллахі заявив, що будь-яке наближення іноземних збройних сил до стратегічного шляху розглядатиметься як акт агресії.

«Ми попереджаємо, що будь-які іноземні збройні сили, особливо агресивна армія США, будуть атаковані, якщо вони наміряться увійти до Ормузької протоки», – йдеться у заяві Абдоллахі.

Тегеран наполягає, що прохід будь-якого комерційного судна чи танкера має бути узгоджений виключно з іранською стороною. Блокада триває вже понад два місяці, через що в пастці опинилися сотні кораблів та близько 20 000 моряків, у яких закінчуються запаси провізії.

Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social підтвердив намір розірвати блокаду. Він заявив, що США «безпечно виведуть» кораблі інших країн, щоб вони могли вільно займатися бізнесом.

Центральне командування США (Centcom) вже мобілізувало для цієї місії 15 тис. військовослужбовців, понад 100 літаків та ударні безпілотники, а також групу військових кораблів для прикриття.

Адмірал Бред Купер підкреслив, що ця місія є «оборонною» і критично важливою для світової економіки, оскільки через протоку проходить 20% світових поставок нафти і газу.

Нагадаємо, Центральне командування ЗС США (Centcom) офіційно оголосило про старт операції «Свобода», метою якої є розблокування Ормузької протоки та відновлення безпечного судноплавства. Масштабне розгортання сил розпочинається в понеділок, 4 травня, за безпосереднім дорученням президента США Дональда Трампа.

Для реалізації проєкту «Свобода» залучено безпрецедентну кількість ресурсів. До операції входять 15 тис. військовослужбовців, понад 100 літаків різних типів, есмінці з керованим ракетним озброєнням та широкий спектр безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для постійного моніторингу акваторії.

