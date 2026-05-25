Танкери з нафтою та газом залишили Ормузьку протоку після блокади

Єгор Голівець
Перші танкери з Ормузької протоки прямуватимуть до Пакистану та Китаю
фото: Reuters
Перші судна змогли пройти через небезпечний маршрут після місяців простою на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану

Кілька танкерів зі скрапленим природним газом та нафтою останніми днями залишили Перську затоку та пройшли через Ормузьку протоку, судноплавство через яку різко скоротилося після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агенцію Reuters.

У понеділок через Ормузьку протоку проходять два СПГ-танкери – Fuwairit та Al Rayyan. Танкер Fuwairit прямує до Пакистану й має прибути туди у вівторок. Судно ходить під прапором Багамських островів. Воно завантажило скраплений газ у катарському порту Рас-Лаффан приблизно 28 березня. Власником танкера є японська компанія Mitsui O.S.K. Lines.

Ще один танкер – Al Rayyan – також уже залишив Ормузьку протоку. Він перевозить вантаж, завантажений у Рас-Лаффані. Востаннє судно фіксували у Перській затоці 22 травня, а зараз воно вже перебуває за межами протоки між Іраном та Оманом.

За даними агенції має доставити вантаж до Китаю 27 червня. Окремо супертанкер Eagle Verona, який перевозить іракську нафту до Китаю, залишив Ормузьку протоку ще у суботу після майже тримісячного простою у Перській затоці.

Після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану, яка стартувала 28 лютого, прохід через Ормузьку протоку суттєво ускладнився. Через цей морський шлях зазвичай транспортується близько п’ятої частини світових поставок нафти та скрапленого природного газу.

Судна, які зараз залишають Перську затоку, проходять спеціальним маршрутом, який Іран наказав використовувати для транзиту кораблів.

До початку війни через Ормузьку протоку щодня проходили від 125 до 140 суден. Наразі у Перській затоці на борту сотень суден залишаються заблокованими близько 20 тис. моряків.

До слова, Іран веде переговори з Оманом щодо впровадження постійної системи митних зборів для комерційних суден в Ормузькій протоці. Така ініціатива дозволить Тегерану офіційно закріпити свій контроль над стратегічно важливим морським коридором, проте ідея вже викликала різкий спротив з боку Сполучених Штатів. 

