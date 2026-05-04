Трамп стикнувся зі складною реальністю непопулярної війни в Ірані. Аналіз NYT

Прогнози президента Трампа щодо відносно короткострокового конфлікту з мінімальними економічними наслідками руйнуються

Через два місяці після початку військових дій проти Ірану адміністрація Дональда Трампа зіткнулася з реальністю затяжного та дорогого конфлікту. Попри знищення низки військових цілей та ліквідацію високопоставлених іранських лідерів, включаючи Верховного лідера, державний апарат Тегерана зберігає працездатність, а чіткої кінцевої мети війни досі не визначено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Вперше озвучена Пентагоном вартість конфлікту склала $25 млрд, що дорівнює витратам на субсидії Obamacare, які торік стали причиною зупинки роботи уряду. Енергетичні ринки перебувають у хаосі через фактичне закриття Ормузької протоки. Хоча Трамп обіцяв швидке зниження цін на паливо, Міністерство енергетики визнало, що вони залишатимуться високими до кінця року. Президент наполягає, що закриття ядерного потенціалу Ірану варте будь-якого зростання цін на газ, проте опитування свідчать про крайню непопулярність війни серед американців.

Трамп порівнює ситуацію в Ірані з операцією у Венесуелі, проте аналітики вказують на суттєві відмінності: іранське керівництво контролює значний військовий потенціал і не виявляє готовності до співпраці. Наразі сторони перебувають у стані взаємної блокади: США захоплюють іранські вантажні судна (що Трамп іронічно назвав «піратством»), а Іран погрожує відновленням прямих зіткнень. Президент не виключає поновлення масованих військових ударів найближчим часом.

Війна поглибила конфлікт США з європейськими союзниками. Після критики з боку канцлера Німеччини Фрідріха Мерца адміністрація Трампа оголосила про виведення тисяч військових із ФРН і розглядає аналогічні кроки щодо Італії та Іспанії. Також зростає напруженість у відносинах із Китаєм: Пекін вимагає відкриття Ормузької протоки, через яку отримує третину енергоносіїв.

Всередині країни Трамп ігнорує вимоги Конгресу щодо отримання дозволу на продовження війни після завершення 60-денного законного терміну. Республіканці висловлюють дедалі більше занепокоєння, оскільки непослідовність повідомлень Білого дому та економічні проблеми можуть призвести до значних втрат партії на проміжних виборах за шість місяців. Стратеги зазначають, що загальна траєкторія ситуації залишається низхідною, а дипломатичні та політичні аспекти продовжують погіршуватися.

Раніше президент Дональд Трамп заявив про намір вивести з Німеччини значно більше військовослужбовців, ніж було заплановано раніше.

Слова американського президента прозвучали невдовзі після повідомлення Пентагону про виведення близько 5 тис. осіб протягом найближчого року. Спілкуючись із журналістами перед посадкою в літак, Трамп підкреслив, що реальне скорочення присутності буде набагато суттєвішим за початкові цифри.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зіткнувся з критикою всередині Республіканської партії через наміри суттєво скоротити американський контингент у Німеччині.

Провідні законодавці-республіканці, зокрема голова Комітету Сенату з питань збройних сил Роджер Вікер та його колега з Палати представників Майк Роджерс, назвали такий крок фатальною помилкою. На їхню думку, виведення американської бригади з ключової країни НАТО підірве систему колективного стримування та надішле «неправильний сигнал» Володимиру Путіну, фактично розв’язавши руки Кремлю для подальшої агресії.