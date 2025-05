Євробачення: іспанський мовник зробив скандальну заяву про результати України й Ізраїлю

Гурт Ziferblat представив Україну на Євробаченні-2025 з піснею Bird of Pray

Після голосування глядачів Ізраїль опинився на другому місці, Україна – на девʼятому

Іспанський мовник Rtve висловив переконання, що представники України й Ізраїлю на Євробаченні отримали високі бали від глядачів через «військові конфлікти». Він пропонує змінити глядацьке голосування, оскільки пісенний конкурс «втрачає свою культурну сутність». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на VerTele.

Мовник звернеться до Європейської мовної спілки з проханням обговорити глядацьке голосування на Євробаченні. Він попросить організаторів конкурсу «розпочати дебати щодо глядацького голосування, щоб оцінити, чи є спосіб провести його краще». Зазначається, що інші країни звернуться з аналогічним проханням.

Україна та Ізраїль завершили пісенний конкурс, отримавши значну перевагу завдяки голосам глядачів. «Україна, і особливо Ізраїль, значно покращили свою позицію завдяки підтримці народу. Так сталося, що обидві країни воюють», – наголосив мовник.

Представниця Ізраїлю Юваль Рафаель за підсумками глядацького голосування отримала найбільше балів – 297, очоливши друге місце. Водночас гурт Ziferblat, який представляв Україну, отримав від глядачів 158 балів, посівши девʼяту сходинку. Представник Іспанії став аутсайдером на пісенному конкурсі: Іспанія набрала лише 37 балів, обігнавши лише Ісландію і Сан-Марино.

Нагадаємо, український гурт Ziferblat, що представив Україну на Євробаченні-2025 з піснею Bird of Pray, у фіналі конкурсу опинився в десятці лідерів, набравши загалом 218 балів. «Главком» розповідає, яка з країн виявилась найщедрішою, а хто поскупився на бали для українців.

Як відомо, на «Євробаченні-2025» у Базелі Велика Британія знову опинилася в центрі уваги – і не з найкращого боку. Дівоче тріо Remember Monday, яке представляло країну з піснею What the Hell Just Happened? («Що в біса щойно сталося»), отримало нуль балів від глядачів. Натомість з остаточним нулем колектив не залишився – журі віддало британцям 88 балів.

До слова, переможець Євробачення-2025, австрійський співак JJ (справжнє ім'я Йоганнес Піч), після виступу у гранд-фіналі подякував російській оперній співачці Анні Нетребко, яка є прихильницею російського диктатора Володимира Путіна. У своїй пісні Wasted Love співак поєднав сучасне звучання з оперними партіями. Саме на це, за словами JJ, його і надихнула Нетребко. У момент, коли Піч дякував Нетребко, якраз вимкнули мікрофон, проте його слова зафіксували українські коментатори Тімур Мірошниченко та Alyona Alyona.