Іспанія ухвалила жорстке рішення щодо житла для туристів: до чого готуватись

В Іспанії тисячі оголошень про оренду житла на Airbnb визнані незаконними

Іспанія вимагає від Airbnb заблокувати 66 тис. нелегальних оголошень

Іспанія розпочала боротьбу з орендою житла для туристів через такі популярні сайти, як Airbnb та Booking.com. Уряд Іспанії зажадав від Airbnb заблокувати 65 935 оголошень, які вважає незаконними. Суд у Мадриді його підтримав. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Уряд Іспанії вимагає від сайту короткострокової оренди квартир Airbnb заблокувати 65 935 оголошень, визнаних незаконними. Вимога стосується житла в Андалусії, Мадриді, Каталонії, Валенсії, на Балеарських островах та в Країні Басків. Також було виявлено майже 55 тис. додаткових оголошень, які вважаються незаконними.

Багато іспанців вважають, що такі оголошення створюють надмірний потік туристів до країни, а також підвищують вартість житла.

У міністерстві заявили, що їх жорстке рішення підтверджує «прихильність забезпеченню дотримання закону і гарантування конституційного права на житло на шкоду прибуткам великих транснаціональних корпорацій».

Видалення оголошень відбулося після неодноразових спроб Airbnb оскаржити це рішення в суді. Компанія стверджувала, що міністерство не має повноважень ухвалювати рішення щодо короткострокової оренди й не надало списку несумісних з законодавством об'єктів розміщення, підкріпленого доказами.

Міністерство заявило, що виявило ще 54 728 об'єктів, які не мають ліцензії, що є обов'язковим згідно із законодавством

Як нагадує Euronews, раніше відомство виявило безліч порушень оренди туристичного житла. Серед них відсутність ліцензії або реєстраційного номера, а також відсутність ясності в тому, чи є орендодавець фізичною або юридичною особою. У Міністерстві заявили, що подібна практика порушує права споживачів та сприяє недотриманню чинних норм.

Крім того, зазначення в оголошеннях фальшивих або недійсних номерів ліцензій є явною загрозою для споживачів, які можуть бути введені в оману щодо легітимності укладеного договору на проживання. Тож подібна практика може ввести в оману та підірвати довіру до туристичного ринку.

Нагадаємо, пляжі іспанського Кадіса в автономному співтоваристві Андалусія заполонили водорості, що традиційно мешкали в Азії, Rugulopterix okamurae. З травня влада прибрала з одного тільки пляжу Ла Калета 1 200 т водоростей, максимум на добу – 78 тонн. «Це екологічна катастрофа», – заявив Хосе Карлос Теруель, голова відділу пляжів Міської ради Кадіса.