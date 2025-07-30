Бійки за шезлонги на пляжах: курорти по всій Європі змушені вжити заходів

Деякі готелі наймають додаткову охорону, аби тримати під контролем ситуацію біля басейнів

Курортні готелі по всій Європі змушені шукати нові способи вирішення проблеми нестачі шезлонгів і напруженості між відпочивальниками, що виникає на цьому грунті. Тепер деякі охоронці наймають додаткову охорону, щоб контролювати ситуацію з місцями біля басейнів або на пляжах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

«Тепер деякі готелі наймають охорону, щоб допомогти тримати ситуацію під контролем після того, як кілька відео, на яких люди б'ються за шезлонги, стали вірусними в Інтернеті», – йдеться у статті.

Справа в тому, що в останні роки все більше готелів почали забороняти туристам заздалегідь займати найкращі місця за допомогою рушників та інших предметів. Зокрема охоронці відкривають ворота до зони басейну в готелі Spring Bitacora на Тенерифе, і десятки туристів заходять всередину з рушниками в руках. Spring Bitacora – не єдиний готель, який використовує такі методи для вирішення дедалі частіших проблем з шезлонгами.

Готель у Туреччині також найняв охоронців, щоб ті прибирали рушники з «порожніх» шезлонгів до 7 ранку.

До цього дійшло після численних скарг від відпочивальників на інших курортників, які приходять з ранку раніше (а іноді навіть з вечора) на пляж або басейн, займають шезлонг, а потім зникають на півдня. В результаті ці місця протягом кількох годин порожні, тоді як іншим людям не вистачає місця. На цьому фоні в соцмережах почали з'являтися відеоролики з людьми, які борються за шезлонги і біжать займати місця як тільки двері до зони басейну відкриває охорона.

Раніше у Туреччині тисячі туристів залишились без житла у розпал сезону. Влада Туреччини закрила понад 4 тис. об'єктів розміщення, залишивши багатьох туристів без місця для відпустки.

До слова, туристи визначили найкраще місто в Європі. Флоренцію визнано найкращим містом Європи за версією премії World's Best Awards 2025, що проводиться журналом Travel + Leisure. Це щорічне опитування читачів, у якому вони обирають свої улюблені напрямки у всьому світі