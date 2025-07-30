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Бійки за шезлонги на пляжах: курорти по всій Європі змушені вжити заходів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Бійки за шезлонги на пляжах: курорти по всій Європі змушені вжити заходів
Зайняті іншими туристами шеезлонги дратують відпочивальників на курортах
фото із відкритих джерел

Деякі готелі наймають додаткову охорону, аби тримати під контролем ситуацію біля басейнів

Курортні готелі по всій Європі змушені шукати нові способи вирішення проблеми нестачі шезлонгів і напруженості між відпочивальниками, що виникає на цьому грунті. Тепер деякі охоронці наймають додаткову охорону, щоб контролювати ситуацію з місцями біля басейнів або на пляжах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

«Тепер деякі готелі наймають охорону, щоб допомогти тримати ситуацію під контролем після того, як кілька відео, на яких люди б'ються за шезлонги, стали вірусними в Інтернеті», – йдеться у статті. 

Справа в тому, що в останні роки все більше готелів почали забороняти туристам заздалегідь займати найкращі місця за допомогою рушників та інших предметів. Зокрема охоронці відкривають ворота до зони басейну в готелі Spring Bitacora на Тенерифе, і десятки туристів заходять всередину з рушниками в руках. Spring Bitacora – не єдиний готель, який використовує такі методи для вирішення дедалі частіших проблем з шезлонгами.

@grantsimpson10 The morning rush at Bitacora #tenerife #fyp #run #sunloungers ♬ original sound - Grant Simpson

Готель у Туреччині також найняв охоронців, щоб ті прибирали рушники з «порожніх» шезлонгів до 7 ранку. 

@seejonj Sun lounger etiquette 😩 no unaccompanied towels allowed before 7am. in all fairness there is plenty and plenty of loungers. always a space and the staff a super friendly and will find you a linger and set it up for you. no need to be out at 0630. We've seen the same few people out at 0530!! putting their towels down. #fyp #eftaliaaquaresort #towelchallenge #summer2025 #turkeytiktok #eftalia #sunlounger #loungerwars ♬ original sound - HeyZeusGetLoose

До цього дійшло після численних скарг від відпочивальників на інших курортників, які приходять з ранку раніше (а іноді навіть з вечора) на пляж або басейн, займають шезлонг, а потім зникають на півдня. В результаті ці місця протягом кількох годин порожні, тоді як іншим людям не вистачає місця. На цьому фоні в соцмережах почали з'являтися відеоролики з людьми, які борються за шезлонги і біжать займати місця як тільки двері до зони басейну відкриває охорона.

Раніше у Туреччині тисячі туристів залишились без житла у розпал сезону. Влада Туреччини закрила понад 4 тис. об'єктів розміщення, залишивши багатьох туристів без місця для відпустки.

До слова, туристи визначили найкраще місто в Європі. Флоренцію визнано найкращим містом Європи за версією премії World's Best Awards 2025, що проводиться журналом Travel + Leisure. Це щорічне опитування читачів, у якому вони обирають свої улюблені напрямки у всьому світі

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Теги: готель басейн Daily Mail відпочинок туризм

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