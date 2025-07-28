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Екологічна катастрофа в Іспанії: тонни водоростей заполонили пляжі країни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Екологічна катастрофа в Іспанії: тонни водоростей заполонили пляжі країни
Нова катастрофа чатує на туристів на пляжах південної Іспанії
фото: lavanguardia.com

Водорості мають значний негативний вплив на численні сектори місцевої економіки

Пляжі іспанського Кадіса в автономному співтоваристві Андалусія заполонили водорості, що традиційно мешкали в Азії, Rugulopterix okamurae. Як пише «Главком», про це повідомляє Euronews.

З травня влада прибрала з одного тільки пляжу Ла Калета 1 200 т водоростей, максимум на добу – 78 тонн. «Це екологічна катастрофа», – заявив Хосе Карлос Теруель, голова відділу пляжів Міської ради Кадіса.

За десять років водорості колонізували узбережжя Гібралтару, куди потрапили з Азії на судах, що проходять через Суецький канал.

Водорості «колонізували» Гібралтарську протоку, значну частину південного узбережжя Іспанії, Канарські острови, Азорські острови, а також далі на північ, Кантабрійське море трохи більше ніж за десять років. Вперше його виявив десять років тому в Сеуті дослідник з Університету Малаги.

Rugulopterix okamurae – вид бурих морських водоростей, які спочатку жили в прибережних водах Японії, Китаю, Кореї, Тайваню та Філіппін. За останні роки цей вид також став агресивно поширюватися в Середземному морі та Атлантичному океані, особливо на узбережжях Іспанії, Франції, Італії та Португалії. Нові водорості активно витісняють місцеві види, покриваючи морське дно суцільним килимом, що призводить до змін в екосистемі, зниження біорізноманіття, а також додає економічні труднощі для рибальства та туризму.

Інвазивна морська водорість з Азії заважає на пляжах Іспанії
Інвазивна морська водорість з Азії заважає на пляжах Іспанії

«Водорості мають значний негативний вплив на численні сектори місцевої економіки. Туризм у Кадісі та Тарифі, популярному місці для віндсерферів, страждає від масової присутності цих водоростей на пляжах, що також створює дуже неприємний запах. Рибальська діяльність також страждає від наслідків, оскільки водорості затримують сітки та волосіні рибалок, а також виснажують запас кисню в морській воді», – йдеться у статті.

Найбільш тривожним є вплив на біорізноманіття. На пляжі Ла-Калета водорості витіснили багато місцевих рослин, і поки що незрозуміло, чи ця шкода є тимчасовою чи незворотною. Rugulopteryx okamurae прикріплюється до скель та інших поверхонь, знищуючи місцеві види водоростей. 

Нагадаємо, на іспанському острові Майорка мешканці дедалі більше незадоволені масовим туризмом. Зіткнувшись із надлишком мандрівників, місцеві почали застосовувати нестандартні способи, щоб відлякати туристів та привернути увагу до проблеми. Наприклад, у соціальних мережах набирають популярність відео та пости з рекомендаціями «секретних» пляжів на Майорці, які туристи обов'язково мають відвідати. Проте насправді більшість із цих місць – зовсім не пляжі.

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Теги: пляжі туризм Іспанія влада Суецький канал

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