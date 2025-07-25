Іспанію заполонили крокодили? Жителі знайшли нестандартний спосіб боротьби із туристами

На Майорці туристів заманюють на неіснуючі пляжі

На іспанському острові Майорка мешканці дедалі більше незадоволені масовим туризмом. Зіткнувшись із надлишком мандрівників, місцеві почали застосовувати нестандартні способи, щоб відлякати туристів та привернути увагу до проблеми. Про це пише «Главком» із посиланням на Tengri Travel.

Наприклад, у соціальних мережах набирають популярність відео та пости з рекомендаціями «секретних» пляжів на Майорці, які туристи обов'язково мають відвідати.

Проте насправді більшість із цих місць – зовсім не пляжі. Наприклад, Son Gotleu та Son Roca – це житлові квартали в Пальмі, при цьому перший вважається неблагополучним районом, а другий – густонаселеною робочою зоною. Son Banya Korea та La Soledad також не мають відношення до узбережжя: один із них відомий як центр наркоторгівлі.

Крім фальшивих рекомендацій у мережі, активісти пішли ще далі — вони почали розміщувати на реальних пляжах запобіжні таблички з лякаючими повідомленнями англійською мовою. У них йдеться, що пляж нібито закритий через отруйні медузи, ризик обвалення скель або забруднення води.

Однак при найближчому розгляді можна помітити дрібний текст каталанською мовою, в якому зазначено, що небезпеки немає і пляж, як і раніше, відкритий – але тільки для місцевих жителів.

Користувачі також публікують ролики, що нібито у водоймах можна зустріти крокодилів, щоби відлякати туристів.

Як повідомляють місцеві видання, протестний рух пов'язаний з тим, що острів опинився на межі екологічної та соціальної перенапруги. Влітку популярні пляжі на кшталт Platja de Palma та Caló des Moro буквально переповнені: важко знайти місце, неможливо припаркуватися, а в деяких випадках транспорт та інфраструктура просто не справляються з потоком людей.

Деякі активісти пропонують запровадити обмеження доступу до низки природних територій. Зокрема, вони посилаються на приклад італійського міста Амелія в Умбрії, де доступ до пляжів можливий лише за попереднім записом.

До слова, туризм в Іспанії, яка є другим за величиною туристичним напрямком Європи, зростатиме повільніше, ніж очікували раніше, оскільки економічна та геополітична невизначеність негативно позначається на інтересі до подорожей. До того ж протести місцевих мешканців проти масового туризму суттєво відобразились на бажанні мандрівників відвідувати країну.