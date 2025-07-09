Екстремальне випробування для туристів: у Туреччині спека сягне +50 градусів

Туреччину накрила аномальна спека – фахівці прогнозують до +50°C, а туристам радять не виходити з готелів

Аномальна спека з температурою до +46° C охопила Середземномор'я, перетворивши відпочинок у боротьбі за виживання. Туреччина особливо страждає від небувалої спеки, яка призвела до лісових пожеж та оголошеного червоного рівня небезпеки. Про це пише «Главком» із посиланням на турецькі ЗМІ.

Як пише NTV Haber, за прогнозами місцевих метеорологів, температура повітря підніметься до 45°C в тіні й може перевищувати 50°C на сонці. Очікується, що температурні показники будуть на 4-6°C, а в деяких районах і на 10°C вищі за середньостатистичні норми для цього періоду.

Найбільше від спеки страждатимуть найпопулярніші туристичні напрямки, зокрема Стамбул, а також Егейське та Середземноморське узбережжя. Пік спеки очікується з 8 по 11 липня, особливо у таких містах, як Ізмір, Айдин та Маніса.

Журналісти попереджають, що країну накрила потужна хвиля спеки, яка триватиме протягом наступних днів і принесе температури, які значно перевищують кліматичну норму. Міністр охорони довкілля Туреччини Мурат Курум звернувся до громадян із проханням діяти відповідально, щоб уникнути негативних наслідків для здоров'я.

Полум'я і спека

Поки що основний удар від пожеж на Ізмір і поряд розташований курорт Чешме. Усього було евакуйовано понад 50 тис. осіб, а також перекривали аеропорти та дороги. За тиждень у країні спалахнуло понад 250 пожеж, загроза поширення вогню зберігається. Повідомлення про спалахи надходять навіть з Анталії.

Цікаво, що на тлі загальнонаціональної спеки в окремих гірських районах Туреччини синоптики прогнозують опади у вигляді снігу, що створює дивовижний погодний контраст.

Туристам турецькі лікарі рекомендують дотримуватися запобіжних заходів: уникати прямих сонячних променів з 12 до 16 годин, носити світлий одяг з натуральних тканин, головні убори, використовувати сонцезахисний крем і пити багато води. Алкоголь у таку спеку категорично протипоказаний. Ситуація критична, і відпочинок у Середземномор'ї зараз перетворився на екстремальне випробування.

Спекотна Європа

Не краща ситуація зі спекою у Європі. Франції закриваються дитячі садки, у Парижі встановлені станції розпилення води для пішоходів, а Ейфелева вежа тимчасово закрита. На півдні Франції, як і в Туреччині, вирують лісові пожежі. В Іспанії зафіксовано максимальну температуру +46°C в Ель-Гранадо. В Італії червоний рівень небезпеки оголошено у 21 місті, включаючи Рим та Мілан, госпіталізації через спеку зросли на 20%. У Португалії аналогічна ситуація у 18 провінціях. Навіть у Німеччині та Великій Британії спека досягла 39 і 35 градусів відповідно.

Нагадаємо, нове дослідження показує, що кліматичні зміни потроїли кількість смертей під час «тихої руйнівної» хвилі спеки, яка охопила Європу наприкінці червня. Попередній аналіз, що охопив дванадцять великих міст, виявив 2300 смертей, з яких 1500 безпосередньо пов'язані з кліматичною кризою.