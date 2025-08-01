Мешканцям мальовничого селища в Іспанії заборонено помирати

У іспанському селищі Ландхарон помирати заборонено законом через переповнений цвинтар

В іспанському містечку Ландхарон (провінція Гранада) продовжує діяти незвичайний закон, який забороняє місцевим жителям вмирати. Про це пише «Главком» з посиланням на The New York Post.

Як зазначає The New York Post, обмеження запровадили 25 років тому після переповнення єдиного сільського цвинтаря у 1999 році. Нове місце для поховань досі не збудовано.

«Правило колишній мер селища Хосе Рубіо запровадив понад 25 років тому. У 1999 році Рубіо опублікував декларацію, в якій закликав мешканців Ланхарона «найбільше піклуватися про своє здоров’я, щоб не померти, доки міська рада не вживе необхідних заходів для придбання землі, придатної для спочинку наших померлих», – пояснюють журналісти.

Влада і досі рекомендує 4 тис. жителів вести здоровий спосіб життя, щоб продовжити своє існування, проте не пояснює, яких заходів вживати у разі смерті. Селище відоме цілющими мінеральними джерелами й популярне серед представників покоління зумерів як альтернатива переповненим туристичним центрам на кшталт Барселони.

Деякі експерти припускають, що незвичайна заборона може бути частиною маркетингової стратегії залучення туристів. Тим часом мешканці Ландхарона продовжують існувати в унікальних умовах, де смерть опинилася поза законом.

Такий радикальний підхід до смерті – не єдиний випадок у світі. У Лонг'їрі, Норвегія, мешканцям також заборонено помирати – і це діє аж з 1950 року. У 20-му столітті дослідники виявили, що померлі на глибині двох метрів взагалі не розкладалися через субарктичний клімат регіону.

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