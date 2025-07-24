У Росії депутат-покійник взяв участь в 11 голосуваннях

Депутат російської Держдуми «проголосував» 11 разів у день своєї смерті, а його колега повідомив про смерть після «важливих голосувань»

У Державній Думі Росії депутат від «Єдиної Росії» Михайло Тарасенко взяв участь в 11 голосуваннях у вівторок, 22 липня, у день, коли стало відомо про його смерть. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, пише «Главком».

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін оголосив про смерть Тарасенка одразу після ухвалення резонансного законопроєкту про штрафи за пошук екстремістських матеріалів в інтернеті. «Він хворів, тяжко хворів. Хвороба виявилася сильнішою», – сказав Володін.

Проте, як виявила Російська служба Бі-бі-сі, особиста картка депутата свідчить, що Тарасенко «підтримав» закон «Про денонсацію Конвенції про водно-болотні угіддя» та одразу в трьох читаннях «проголосував» за законопроєкт, який дозволяє дружинам загиблих учасників так званої СВО користуватися їхніми транспортними засобами до вступу в спадщину. Цікаво, що за сам закон про пошук екстремістських матеріалів Тарасенко вже не голосував.

Подібні випадки «посмертних» або відсутніх голосувань траплялися в Держдумі й раніше. У минулому російські парламентарі пояснювали це тим, що депутати, які пропускають засідання через хворобу, передають свої картки для голосування колегам.

Ймовірно, так сталося і з Михайлом Тарасенком. Однак, до третього читання закону про пошук екстремістських матеріалів, новина про його смерть, судячи з усього, дійшла до Думи, тому за цей закон від його імені голосувати вже не стали.

Нагадаємо, Верховний суд Росії заборонив неіснуючий так званий Міжнародний рух сатаністів та оголосив його ворожим до традиційних релігій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду.

Згідно із заявою Генеральної прокуратури РФ, Верховний Суд задовольнив позов Генерального прокурора Ігоря Краснова, визнавши «Міжнародний рух сатаністів» екстремістським та заборонивши його діяльність на території Росії. Прокуратура стверджує, що рух ґрунтується на «екстремістській ідеології, ненависті та ворожості до традиційних релігійних конфесій».