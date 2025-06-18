Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ізраїль атакував Іран: у Тегерані пролунали потужні вибухи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Ізраїль атакував Іран: у Тегерані пролунали потужні вибухи
В Ірані проулнали потужні вибухи
скріншот з відео

Перед ударами ізраїльські військові випустили попередження про евакуацію для жителів 18-го округу Тегерана

У ніч на 18 червня Ізраїль відповів Ірану на атаку та завдав ударів по Тегерану - там пролунали потужні вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Time.

Повідомляється, що ізраїльські військові випустили попередження про евакуацію для жителів 18-го округу Тегерана, одного з бідніших районів іранської столиці, який знаходиться на південь від міжнародного аеропорту Мехрабад та використовується внутрішніми авіалініями та іранськими ВПС.

У попередженні говорилося, що військові починають там операцію «в найближчі години».

Також пишуть, що Ізраїль підриває нафтопереробні заводи в Ірані.

Раніше ми писали, що Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника, інформує «Главком».

За його словами, наразі Ізраїль перебуває в очікуванні позиції Трампа щодо завершення розпочатої кампанії проти Тегерана. Представники обох країн ведуть постійні консультації з приводу ходу бойових дій на іранській території та потенційної участі США в операції.

Варто зауважити, ізраїльський 12-й канал повідомив, що США приєднаються до війни проти Ірану у найближчий час. Раніше президент США Дональд Трамп відмовився від направлення високопосадовців на зустріч з Іраном для спроби досягти угоди.

Крім того, високопоставлені чиновники розповіли Axios, що Трамп серйозно розглядає напад на Іран і проводить важливу зустріч зі своїми радниками.

Після цих новин, іранське державне телебачення повідомило, що «сьогодні ввечері нас очікує сюрприз, який світ запам’ятає на віки».

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні». Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами.

Теги: вибух Ізраїль Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Есмінець USS Thomas Hudner вирушив до Східного Середземномор'я
Сполучені Штати перекидають війська на Близький Схід – AP
13 червня, 18:09
Іран та Ізраїль обмінюються обстрілами
Посадовці США та Ізраїлю повідомили, скільки ще триватиме операція проти Ірану
15 червня, 07:26
Російське місто Орел атакували дрони: вибухи пролунали біля НПЗ
Російське місто Орел атакували дрони: вибухи пролунали біля НПЗ
16 червня, 03:46
Ексголова «Нафтогазу» попереджає: зростання цін у Європі може позначитися і на Україні
Стало відомо, чи зміняться ціни на газ в Україні після ударів по Ірану
16 червня, 13:47
Головний рабин України Моше Асман вдячний Господу за те, що той «дозволив» йому бути у правильному місці в правильний час та допомагати
Головний рабин України пояснив, чому українці та євреї мусять допомагати одне одному
Вчора, 14:52
Українцям варто утриматися від поїздок до країн Далекого Сходу
Загострення на Близькому Сході. МЗС звернулося до українців
13 червня, 14:15
Тель-Авів після іранського обстрілу
В Ізраїлі через іранський удар постраждали консул Хорватії з дружиною
14 червня, 18:39
За словами Клімкіна, у світі розпочнуться дуже непрості дискусії
Ексглава МЗС України пояснив, як Росія може використати війну Ірану та Ізраїлю
15 червня, 15:57
Польща проведе евакуацію своїх громадян із Ізраїлю
Польща першою із країн ЄС вивозить своїх громадян із Ізраїлю
Вчора, 11:41

Соціум

Іран запустив на Ізраїль балістичні ракети
Іран запустив на Ізраїль балістичні ракети
Проросійський центр культури в Берліні обходиться Німеччині у €70 тис. на рік
Проросійський центр культури в Берліні обходиться Німеччині у €70 тис. на рік
Мусульмани стали релігійною групою, яка зростає найшвидше: дослідження
Мусульмани стали релігійною групою, яка зростає найшвидше: дослідження
Донька Келлога відреагувала на удари РФ по Києву
Донька Келлога відреагувала на удари РФ по Києву
Два нафтові танкери зіткнулися та загорілися в Оманській затоці (відео)
Два нафтові танкери зіткнулися та загорілися в Оманській затоці (відео)
У країнах Південної Європи тривають масові протести: чого чекати туристам
У країнах Південної Європи тривають масові протести: чого чекати туристам

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 червня: ситуація на фронті
109K
Президент США втік із саміту G7? Макрон накинувся на Трампа, деталі скандалу
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 червня 2025
76K
Мелоні зробила промовистий жест після слів Макрона на саміті G7
75K
Трамп знав про атаку на Київ?
32K
Росія зробила цинічну заяву після масштабного обстрілу Києва

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua