Ізраїль атакував Іран: у Тегерані пролунали потужні вибухи

Перед ударами ізраїльські військові випустили попередження про евакуацію для жителів 18-го округу Тегерана

У ніч на 18 червня Ізраїль відповів Ірану на атаку та завдав ударів по Тегерану - там пролунали потужні вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Time.

Повідомляється, що ізраїльські військові випустили попередження про евакуацію для жителів 18-го округу Тегерана, одного з бідніших районів іранської столиці, який знаходиться на південь від міжнародного аеропорту Мехрабад та використовується внутрішніми авіалініями та іранськими ВПС.

У попередженні говорилося, що військові починають там операцію «в найближчі години».

Також пишуть, що Ізраїль підриває нафтопереробні заводи в Ірані.

Ayatollah Khamenei might be regretting not agreeing to a deal with President Trump.



The Israeli Air Force is absolutely obliterating Tehran tonight after warning large areas to evacuate. Oil refineries are reportedly being blown up. pic.twitter.com/1its8MQ6C8 — Breaking911 (@Breaking911) — Breaking911 (@Breaking911) June 17, 2025

Раніше ми писали, що Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника, інформує «Главком».

За його словами, наразі Ізраїль перебуває в очікуванні позиції Трампа щодо завершення розпочатої кампанії проти Тегерана. Представники обох країн ведуть постійні консультації з приводу ходу бойових дій на іранській території та потенційної участі США в операції.

Варто зауважити, ізраїльський 12-й канал повідомив, що США приєднаються до війни проти Ірану у найближчий час. Раніше президент США Дональд Трамп відмовився від направлення високопосадовців на зустріч з Іраном для спроби досягти угоди.

Крім того, високопоставлені чиновники розповіли Axios, що Трамп серйозно розглядає напад на Іран і проводить важливу зустріч зі своїми радниками.

Після цих новин, іранське державне телебачення повідомило, що «сьогодні ввечері нас очікує сюрприз, який світ запам’ятає на віки».

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні». Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами.