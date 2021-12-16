На офіційному сайті України з’явилася сьома мова

Офіційний сайт України Ukraine.ua відтепер має ще одну мовну версію — на івриті, мові, якою спілкуються близько 9 млн людей, передусім у Ізраїлі

В рамках Ukrainian Israeli Innovation Summit 2021 відбулася презентація нової мовної версії офіційного сайту України Ukraine.ua. Відтепер портал доступний ще й на івриті. Про це повідомляє пресслужбаМЗС.

Це вже сьома мова, якою мовить сайт. Окрім івриту, його можна переглянути англійською, німецькою, французькою, іспанською, арабською та китайською.

«Відносини України та Ізраїлю нині перебувають на найвищій точці за багато років. За цей і минулий рік наші країни обмінялися візитами президентів і запустили зону вільної торгівлі. Ми активно розвиваємо політичний діалог, торгівлю та інвестиції, а також культурний діалог. Запуск сьомої мовної версії офіційного сайту України на івриті дозволить додатково поглибити міжлюдські контакти. Це ще один крок в рамках системної роботи МЗС з формування позитивного іміджу України згідно з пріоритетами Стратегії зовнішньої політики», – зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Україна та Ізраїль тісно співпрацюють у сфері економіки. Україна – №1 IT outsourcing напрям для Ізраїлю. Понад 15 тисяч українців виробляють інноваційні продукти на замовлення ізраїльських компаній на суму понад 500 млн дол. США на рік. Крім того, Україна входить до п’ятірки експортерів зернових в Ізраїль.

Сьогодні на івриті говорять близько 9 мільйонів людей – передусім в Ізраїлі, а також, наприклад, у США, Франції, Канаді. Тепер відвідувачі сайту, які володіють івритом, зможуть дізнатися якісну та офіційну інформацію рідною мовою про Україну, її туристичні можливості, економічний потенціал, культуру.

Ukraine.ua – сучасний цифровий портал для іноземної аудиторії, який створили та розвивають Міністерство закордонних справ України та Український інститут. У час, коли подорожі обмежені, це простий спосіб віртуально відвідати Україну.