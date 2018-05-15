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    Ізраїль вислав консула Туреччини в Єрусалимі у відповідь на дії Анкари

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    <p>Прапори Туреччини і Ізраїлю</p>

    Прапори Туреччини і Ізраїлю

    Ізраїль вислав турецького консула в Єрусалимі через кілька годин після того, як ізраїльський посол у Туреччині теж був висланий

    Ізраїль вирішив видворити консула Туреччини у Єрусалимі на невизначений термін.

    Про це повідомляє видання Haaretz .

    «Ізраїль вислав турецького консула в Єрусалимі через кілька годин після того, як ізраїльський посол у Туреччині був висланий у вівторок через демонстрації з застосуванням сили, коли з боку Ізраїлю був відкритий вогонь по протестувальниках на кордоні з Газою і 60 палестинців були вбиті», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, міністерство закордонних справ Туреччини попросило ізраїльського посла Ейтана Нае тимчасово залишити країну.

    Раніше Ердоган назвав Ізраїль «терористичною державою» на тлі сутичок між палестинцями та ізраїльськими військовими з десятками загиблих.

    У вівторок на екстренному засіданні Радбезу ООН США заявили, що знайшли пояснення кривавим сутичкам у Секторі Гази.

    Нагадаємо, Кувейт запросив проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН через загострення ситуації в Секторі Гази після відкриття в Єрусалимі посольства США.

    Як відомо, 14 травня в Єрусалимі відкрили посольство США. На знак протесту тисячі палестинських протестувальників зібралися біля адмінкордону Сектору Гази. Вони кидали каміння і намагалися прорватися. Ізраїльські військові відкрили вогонь.

    Внаслідок сутичок загинули щонайменше 52 палестинця.

    Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн закликав негайно припинити заворушення.

    Туреччина Ізраїль дипломатичний конфлікт посольство Єрусалим
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