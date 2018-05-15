Ізраїль вислав консула Туреччини в Єрусалимі у відповідь на дії Анкари



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прапори Туреччини і Ізраїлю

Ізраїль вислав турецького консула в Єрусалимі через кілька годин після того, як ізраїльський посол у Туреччині теж був висланий

Ізраїль вирішив видворити консула Туреччини у Єрусалимі на невизначений термін.

Про це повідомляє видання Haaretz .

«Ізраїль вислав турецького консула в Єрусалимі через кілька годин після того, як ізраїльський посол у Туреччині був висланий у вівторок через демонстрації з застосуванням сили, коли з боку Ізраїлю був відкритий вогонь по протестувальниках на кордоні з Газою і 60 палестинців були вбиті», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, міністерство закордонних справ Туреччини попросило ізраїльського посла Ейтана Нае тимчасово залишити країну.

Раніше Ердоган назвав Ізраїль «терористичною державою» на тлі сутичок між палестинцями та ізраїльськими військовими з десятками загиблих.

У вівторок на екстренному засіданні Радбезу ООН США заявили, що знайшли пояснення кривавим сутичкам у Секторі Гази.

Нагадаємо, Кувейт запросив проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН через загострення ситуації в Секторі Гази після відкриття в Єрусалимі посольства США.

Як відомо, 14 травня в Єрусалимі відкрили посольство США. На знак протесту тисячі палестинських протестувальників зібралися біля адмінкордону Сектору Гази. Вони кидали каміння і намагалися прорватися. Ізраїльські військові відкрили вогонь.

Внаслідок сутичок загинули щонайменше 52 палестинця.

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн закликав негайно припинити заворушення.