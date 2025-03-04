Трамп призупинив військову допомогу Україні? Розбираємось, до чого це може призвести

Трамп призупинив всю військову допомогу Україні після його сутички з президентом України Володимиром Зеленським

Після суперечки президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті подальша американська військова підтримка України опинилась під сумнівом, зазначають американські медіа.

Що відомо про позицію Трампа про військову допомогу Україні?

Як на це реагують військові та політики?

Чи здатна українська армія протистояти російській без підтримки США?

Яку саме зброю США можуть припинити постачати на фронт?

Президент США Дональд Трамп призупинив всю військову допомогу Україні після його сутички з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті минулого тижня, повідомляють американські медіа.

Представник Білого дому, якого цитує Reuters, заявив, що Сполучені Штати призупиняють і переглядають допомогу Україні, «щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню проблеми».

Згідно з повідомленнями Bloomberg і Fox News, пауза триватиме до тих пір, поки Трамп не вирішить, що лідери країни демонструють добросовісну відданість миру.

«Це не остаточне припинення допомоги, це пауза», – цитує Fox News офіційного представника адміністрації Трампа.

Як пише Bloomberg, наказ поширюється на всю військову техніку США, яка наразі не знаходиться в Україні, включаючи зброю, що перебуває транзитом на літаках і кораблях або очікує в транзитних зонах у Польщі

Видання The Wall Street Journal пише, що адміністрація Трампа могла вже призупинити купівлю нової зброї для України, а також, імовірно, розглядає можливість заморозити поставки зброї з американських запасів.

3 березня Дональд Трамп зібрав нараду зі своїми найвищими радниками з питань безпеки, включно із держсекретарем США Марком Рубіо та міністром оборони Пітом Геґсетом, щоб розглянути можливість призупинити або скасувати усю американську військову допомогу Києву, повідомляє видання The New York Times із посиланням на чиновника в оточенні Трампа.

Таке рішення може стосуватися і фінальних поставок боєприпасів і обладнання, санкціонованих і оплачених ще за часів адміністрації 46-го президента США Джо Байдена, пише видання.

Про можливий перегляд допомоги Києву також пише видання The New York Post.

«Це стане частиною ширшого повороту від конфліктів у Європі та зміщення фокуса на побудову альянсів у Латинській Америці та Західній півкулі», – сказало джерело.

Демократи засудили цей крок як небезпечний і незаконний.

«Мої республіканські колеги, які називали Путіна військовим злочинцем і обіцяли подальшу підтримку Україні, повинні приєднатися до мене у вимозі до президента Трампа негайно скасувати цю катастрофічну й незаконну заморозку», – заявив конгресмен Грегорі Мікс (демократ, Нью-Йорк).

Український військовослужбовець готує ракетний комплекс Javelin до стрільби під час навчань поблизу Лимана на Донеччині фото: Reuters

На думку очільника комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександра Мережка, США не припинять військову допомогу Києву, бо Дональд Трамп «розуміє, які наслідки будуть для його популярності».

«Я думаю, що, можливо, це є частиною політичної гри і, можливо, навіть такого політичного тиску, який Трамп намагається чинити на нашого президента, на Україну… Я все-таки схиляюсь до думки, що припинення допомоги не буде. Тому що давайте виходити з особливостей персоналії Трампа, з його психології. Він хоче залишатися популярним політиком. Він розуміє, які наслідки будуть для нього особисто, для його популярності, якщо припиниться допомога Україні», – сказав Олександр Мережко 3 березня в етері програми «Радіо Свобода» «Свобода.Ранок».

Народний депутат вважає, що на Дональда Трампа може вплинути як його оточення, так і американське суспільство.

«Це можуть бути навіть і його виборці, тому що він демократично обраний президент, який рахується зі своїми виборцями, в тому числі рухом MAGA. Це можуть бути і євангелісти американські, у нас є вихід через Раду церков, наприклад. Це і, як було вже сказано, європейські партнери. Тобто, треба шукати будь-яку можливість, яка може вплинути на це. Треба бути креативним, у тому числі, суспільна думка у Сполучених Штатах відіграє величезну роль, і Трамп не може її ігнорувати», – вважає народний депутат від правлячої «Слуги народу».

Більшість республіканців у США вважають Росію країною-агресором і не схвалюють російського президента Путіна, однак питання України не є для них серед найважливіших, повідомляє про результати нещодавніх опитувань громадської думки «Голос Америки». Опитування, проведене Gallup на початку грудня, вперше показало, що менше половини американців (48%) підтримують те, щоб США допомогли Україні повернути втрачену територію.

Протестувальники біля Білого дому у Вашингтоні 1 березня тримали плакати із написом «Ми не граємо у карти», апелюючи до заяви Трампа про те, що в Зеленського «не залишилося карт» фото: скриншот з відео

На думку опозиційної депутатки від «Європейської солідарності» Іванни Климпуш-Цинцадзе, зупинка американської допомоги є «катастрофічно ймовірним сценарієм». Про це вона сказала у коментарі Радіо Свобода і додала, що сподівається, що Україні все ж вдасться цього уникнути.

Дональд Трамп, імовірно, продовжить військово підтримувати Київ, вважає американський генерал-лейтенант у відставці Річард Ньютон. Однак, на думку експерта, цей процес ускладниться. Про це він сказав 3 березня в етері каналу NewsNation до повідомлень про паузу Білого дому.

«Я думаю, що ми продовжимо надавати ключову військову підтримку, яку ми надавали за часів адміністрації Байдена, навіть на початку роботи адміністрації Трампа. У мене не було жодних вказівок, мої джерела, знову ж таки, не підкреслювали жодних думок про припинення військової підтримки України на цю мить... Ми продовжимо військову підтримку. Але це буде нелегко, цей шлях буде тернистим в міру того, як ми будемо просуватися вперед, не протягом наступних кількох днів, а протягом наступних кількох тижнів», – запевнив Ньютон.

Що думають українські військові?

Якщо допомога США Україні припиниться, для ЗСУ це може стати проблемою, але не такою, яку неможливо буде розв’язати, вважає командир добровольчого батальйону «Свобода», капітан Національної гвардії України Петро Кузик.

«Це буде проблемою, але я думаю, що її також можна вирішити. Хоча, звісно, хорошого в цьому всьому мало», – сказав Кузик у коментарі виданню The Kyiv Independent.

З тим, що без американської допомоги чинити спротив російським атакам буде складніше, погоджується і військовослужбовець ЗСУ на псевдо «ДШБ».

«Ми точно знаємо, що Сполучені Штати виступали гарантом, і коли вони зараз дають задній хід тощо, це не зовсім зрозуміло людям. Одне я знаю точно, що без підтримки буде важко. І не те, що важко, а зовсім важко», – каже військовий у коментарі The Associated Press.

На думку головного сержанта роти ударних БПЛА Єгора Фірсова, Україна сьогодні вже не так залежна від озброєння від партнерів, від США зокрема. Він зазначає, що якщо американці одномоментно зупинять допомогу, то Україна «заплатить за мир у Європі більшу ціну, ніж могла б», але, як зазначив Фірсов, Україна вистоїть.

«Якщо раптом так станеться, що ми все ж залишимося без підтримки США чи навіть під тиском адміністрації Трампа, то знайте: ми, український народ, за ці роки пройшли великий шлях і зробили дуже багато. І, на щастя, у військовому плані ми стали значно менш залежними від партнерів», – написав Фірсов.

Зокрема, військовий зазначив, що ЗСУ вже менш залежні від американських систем типу HIMARS та гаубиць M777, як це було раніше. Фірсов пише, що ефективність HIMARS знизилась через те, що російські сили почали краще маскувати цілі. Натомість найбільше підтверджених уражень серед усіх засобів на озброєнні ЗСУ є дрони, запевняє Фірсов.

«Переважно ці дрони – не зі США… Спочатку дрони були китайські. Зараз є FPV, які майже повністю (разом із комплектуючими!) вироблені в Україні. Орієнтовно, від 80% усіх уражень здійснюються дронами. Використання інших видів зброї значно знизилось у порівнянні з 2022−2023 роками», – йдеться у дописі Фірсова.

Водночас військовий зазначає, що сфери, у яких українська армія критично залежить від США – це зв’язок і ППО. З пошуком альтернатив могли б допомогти країни Європи, вважає він.

Якщо США припинять фінансувати допомогу Україні, то і ці кошти потенційно могла б замістити Європа, щоб хоча б частково закрити потреби Києва. Зокрема, після теплого прийому у Лондоні прем’єр Великої Британії Кір Стармер і Зеленський домовилися про надання Україні кредиту у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів ($2,84 млрд), який, за словами Зеленського, «буде погашений шляхом надходжень від заморожених російських активів».

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану на початку лютого казав, що сповільнення або обмеження військової допомоги США Україні може призвести до втрати українських територій. За словами Зеленського, внесок США в обороноздатність України складає 30 відсотків.

3 березня Зеленський заявив, що Україна підготовлена до будь-яких сценаріїв, однак зазначив, що зупинка американської допомоги буде передовсім допомогою Росії.

«Дуже сильно Україна піднялася у внутрішньому виробництві. Зараз ми бачимо збільшення виробництва на території Європи – я говорю про континент, не тільки країни Євросоюзу. І це важливий сигнал підтримки», – сказав Зеленський під час спілкування із журналістами у Великій Британії.

Які насправді обсяги американської допомоги Україні?

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що вартість військової підтримки Києва Вашингтоном сягнула 300 млрд доларів США. Раніше цю тезу заперечував Володимир Зеленський.

Зокрема, на пресконференції у Києві президент України заявив, що Вашингтон надав Києву 67 млрд доларів зброєю і 31,5 млрд доларів прямою фінансовою допомогою в бюджет.

Якщо ж звернутися до офіційних даних, то від початку вторгнення Росії у лютому 2022 року Конгрес США виділив Україні близько 183 мільярдів доларів, згідно з даними міжвідомчої наглядової групи, яка відповідає за представлення звітів Конгресу.

З них Пентагон підтвердив «Голосу Америки», що США направили Україні 65,9 мільярда доларів військової допомоги, а ще 3,9 мільярда доларів, які Конгрес санкціонував на військову допомогу Києву, залишаються невитраченими.

А, за даними дослідження, яке провела група економістів Каліфорнійського університету у Берклі, Стокгольмської школи економіки та Університету Мінерви, фактичний обсяг американської військової допомоги Києву, справжня сума прямої військової допомоги США Україні становить 18,3 мільярда доларів, що значно менше за офіційні дані Пентагону.

«Ця розбіжність пов’язана із завищеною оцінкою старих американських запасів озброєнь, включенням кредитів, що підлягають поверненню, та іншими факторами бухгалтерського обліку», – зазначається у дослідженні.

Разом із бюджетною допомогою Україні загальна сума наданої допомоги від США становить 50,9 мільярда доларів, вважає група економістів.

За даними Кільського інституту світової економіки, німецького аналітичного центру, який ретельно відстежує допомогу Україні у воєнний час, Вашингтон виділив Україні загалом близько 124 мільярдів доларів допомоги.

Загалом незалежним аналітикам не вдалося знайти публічних підтверджень заявам Дональда Трампа про 300 млрд доларів допомоги Україні.

4 березня Дональд Трамп уперше за час свого другого президентського терміну виступить перед Конгресом. Серед очікуваних тем, яких має намір торкнутися 47-й президент США, захист кордону, скорочення бюджетних витрат. Можливо, Трамп згадає і про Україну, заявив радник з нацбезпеки США Майк Волц.

Сашко Шевченко