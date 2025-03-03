Ірландія хоче змінити правила відправки миротворців, аби допомогти Україні

Bloomberg: Ірландія розгляне зміни у правилах відправлення миротворців

Уряд Ірландії може найближчим часом пом'якшити правила щодо відправлення військ за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Уряд Ірландії запропонує змінити свої правила відправки військ за кордон, оскільки нейтральна країна нарощує практичну підтримку України», – йдеться у матеріалі.

Передбачається, що це пов'язано із можливою участю держави у миротворчій місії в Україні.

Як розповіли оглядачі, в Ірландії мають намір скоригувати особливий триступеневий механізм відправлення миротворчих сил до інших країн. Такий захід вимагатиме резолюції ООН та схвалення уряду Ірландії та парламенту.

«У нас не може бути ситуації, коли будь-який із п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН, Росія чи будь-хто ще може накласти вето на це рішення, і ми повинні мати для цього повноваження», – заявив заступник прем'єр-міністра Ірландії Саймон Гарріс журналістам.

Раніше прем'єр-міністр Ірландії Мішель Мартін заявив, що країна готова надавати допомогу Україні та відправити миротворців. Мішель Мартін зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським в аеропорту Шеннон у четвер, 27 лютого, коли президент України зробив коротку зупинку дорогою до США.