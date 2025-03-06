«Вони нас не розуміли». Військовий Іван Пелих поділився враженнями про Курщину та її жителів

Іван Пелих – військовослужбовець ЗСУ, він добровільно доєднався до війська у віці 20 років

Іван Пелих: «Окрім мовного питання усе було нормально»

Іван Пелих, син трагічно загиблого українського ведучого та журналіста Ігоря Пелиха, поділився своїм враженням про Курщину та її жителів, з якими йому довелося особисто спілкуватися. Про це повідомляє «Главком» із посиланням інтерв'ю Івана Пелиха на YouTube-каналі Марічки Падалко.

Іван Пелих – військовослужбовець, він добровільно доєднався до війська у віці 20 років. Нині йому 23, і він командир відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Коли йому довелося потрапити на Курщину, каже, не помітив якихось особливих відмінностей у місцевості після перетину кордону України.

Щодо людей, то, за словами Пелиха, йому зустрічалися переважно місцеві бабусі.

«Ходять якісь бабусі іноді. Вони нас не чіпають, ми їх не чіпаємо. Лише кожного разу із ввічливості питаємо, чи не треба їм чогось: вода, їжа. І часто вони їм треба, бо ніякої провізії немає і ми з ними ділимося своєю» , – розповів військовослужбовець.

За словами Пелиха, місцеві на Курщині спокійно реагували на присутність українських військових. Але не розуміли мови, коли наші військові намагалися спілкуватися з ними українською, тож доводилося переходити на російську.

«Окрім мовного питання усе було нормально», – додав військовослужбовець.

Іван Пелих добровільно доєднався до війська у віці 20 років фото: Іван Пелих/Instagram

Нагадаємо, росіяни продовжують методично нищити Суджанський район на Курщині. Попри обстріли, українські бійці надають допомогу цивільним росіянам у Курській області. Мешканці Курщини сильно моляться за воїнів ЗСУ. Про це розповів пресофіцер тимчасової військової комендатури на території Росії полковник Олексій Дмитрашківський. Дмитрашківський каже, що одна жінка йому розповіла про те, що була в одному з монастирів та замовила службу за українських військових. Він також розповів, що тамтешні мешканці проживають в підвалах. Натомість росіяни пишаються тим, що вони мають великий успіх у проведенні бойових дій. Дмитрашківський додає, що Росії ці люди не потрібні, бо ще досі не ухвалене рішення щодо прийому цих людей на території РФ.