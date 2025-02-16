Польський міністр відкинув ідею Зеленського щодо створення Збройних сил Європи

Міністр також зазначив, що ЄС уже почав формувати посилену бригаду

У суботу, 15 лютого, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відкинув ідею щодо створення Збройних сил Європи. Про це повідомляє Reuters.

Відповідаючи на запитання про можливість створення європейської армії, Сікорський сказав, що «ми повинні бути обережними з цим терміном, тому що люди розуміють різні речі».

«Якщо ви розумієте під ним об'єднання національних армій, то цього не станеться», – заявив він. Міністр також зазначив, що ЄС уже почав формувати посилену бригаду.

Він повторив, що присутність польських військ в Україні «не розглядається, тому що обов'язком Польщі перед НАТО є захист східного флангу, тобто власної території».

Нагадаємо, що під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський заявив, що настав час для створення Збройних сил Європи.

«Я справді вважаю, що час прийшов. Збройні сили Європи мають бути створені», – сказав глава української держави. Він додав, що Америка може сказати «ні» Європі в питаннях, що загрожують їй. Багато лідерів говорили про Європу, яка потребує власної армії.

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумації жертв Волинської трагедії.