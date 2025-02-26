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Зеленський розповів, що ЗСУ вже майже звикли до Курської області

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Зеленський розповів, що ЗСУ вже майже звикли до Курської області
Зеленський згадав 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду та подякував за хороші результати на Курському напрямку
фото: Армія inform

Скоро виповниться сім місяців, як українські військові утримують буферну зону на території Росії

Президент Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ вже майже звикли до Курської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

Зеленський сьогодні заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського – обговорили ситуацію на фронті та Курську операцію.

За словами президента, скоро виповниться сім місяців, як українські військові утримують буферну зону на території Росії. Він каже, що ЗСУ вже майже звикли до Курської області.

Крім того, Зеленський згадав 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду та подякував за хороші результати на Курському напрямку.

Нагадаємо, українські військові відновили контроль над населеним пунктом Котлине, що неподалік Покровська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду ДШВ ЗСУ.

За даними проєкту DeepState, які цитують січеславські десантники, у ході штурмових відновлювальних дій Сили оборони зачистили основну частину населеного пункту Котлине.

Раніше ми писали, що підполковник Богдан «Тавр» Кротевич завершує військову службу. Він залишає посаду начальника штабу 12 бригади спеціального призначення «Азов». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис «Азову».

«Тавр» приєднався до бригади у 2014 році, пройшов шлях від піхотинця до командира взводу. Він брав участь у ключових бойових операціях АТО/ООС і розвивав підрозділ, кажуть його побратими.

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Теги: ЗСУ війна військові Володимир Зеленський

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