Примусова мобілізація на окупованих територіях – спосіб «чистки» українців, – ГУР

Мобілізованих у таких умовах відправляють на фронт без належної підготовки

Російські окупанти ведуть активний військовий облік, залучаючи до нього навіть школярів

Росія продовжує примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України, намагаючись залучити якомога більше місцевого чоловічого населення до своєї загарбницької війни. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі для телеканалу «Рада».

За його словами, російські окупанти ведуть активний військовий облік, залучаючи до нього навіть школярів.

«Вони ходять по школах, вони ходять по підприємствах, вони ведуть облік і намагаються максимально залучити всіх чоловіків призовного віку», – розповів Черняк.

Черняк наголосив, що Росія має достатньо власного мобілізаційного ресурсу. Примусовий призов на окупованих територіях їй потрібен виключно для контррозвідувальних операцій та проведення геноциду. Основне завдання Кремля – «очистити» ці регіони від українського населення.

Він також зазначив, що мобілізованих у таких умовах відправляють на фронт без належної підготовки.

«Безумовно, їх одягають, їм дають зброю, їх можуть кидати в бій лише в надії на те, що буквально через кілька годин чи через кілька днів вони загинуть. А Росія відповідно розв’яже собі руки від подальших якихось дій з цими людьми, тому що вони їх вважають окремими від себе, людьми іншого сорту», – заявив представник ГУР МО України.

Раніше ми писали, що загальні втрати РФ в Курській області становлять понад 48 тис. осіб, із них – близько 20 тис. – убитими. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Завдяки цим воїнам наш фронтир на півночі міцний. Завдяки їм Україна і через пів року після початку Курської наступальної операції зберігає контроль над сотнями квадратних кілометрів території країни-агресора, а противник продовжує зазнавати значних втрат у живій силі й техніці», – заявив Сирський.

Також головнокомандувач ЗСУ під час роботи в підрозділах на Сумщині нагородив почесними відзнаками військовослужбовців, які виконують бойові завдання зокрема і в Курській області.

Нагадаємо, що ще 2-3 тис. військових КНДР Росія збирається перекинути на Курський напрямок. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції перед початком Мюнхенської безпекової конференції.