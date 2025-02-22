В Одесі затримано 18-річного агента РФ, який підірвав авто військового прокурора

В Одесі поліція та СБУ затримали виконавця терористичного акту

Правоохоронці затримали російського агента, який підготував теракт у центрі Одеси 20 лютого. Тоді ворог підірвав автомобіль прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Внаслідок вибуху перехожий отримав поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Виконавцем теракту виявився 18-річний мешканець Одеси, якого окупанти завербували через Тelegram з пошуку «легких» грошей. За інструкцією російської спецслужби молодик власноруч виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП) в орендованій квартирі потужністю 300 грам у тротиловому еквіваленті.

«Для збільшення уражаючої сили він додатково начинив вибухівку металевими гайками та заклав її під машину військового прокурора.

СБУ зазначила, що навпроти «цілі» зловмисник встановив прихований мобільний телефон з функцією віддаленого доступу для ФСБ. У подальшому російська спецслужба дистанційно активувала вибухівку.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з окупантами. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що Служба безпеки запобігла теракту, який російські спецслужби готували у Хмельницькому. За результатами спецоперації затримано агента рф, який планував закласти вибухівку біля пунктів базування Сил оборони на території міста.

Також Служба безпеки запобігла теракту у центрі Рівного. За результатами спецоперації затримано двох агентів російської спецслужби, які готували вибух поблизу районного управління поліції.