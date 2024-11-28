Зривають портрети Путіна та Асада: сирійська опозиція наближається до Алеппо

Сирійські повстанці знищили велику кількість бойовиків армії Асада і вже на підступах до Алеппо

Ситуація на півночі Сирії стрімко загострюється: за останню добу внаслідок зіткнень із повстанцями «Хайат Тахрір аш-Шам» було вбито близько 200 бойовиків «Хізбалли», солдатів іранського Корпусу вартових ісламської революції (КСІР), а також сирійських та російських військових. Серед загиблих іранський бригадний генерал Кайюмaрс Пур Хашемі. Про це повідомляє Сursorinfo.

Повідомляється, що траса М5, що веде до Алеппо і є найважливішою транспортною артерією регіону, була перекрита силами повстанців. Це ускладнює переміщення сирійських та російських військ, багато з яких, за деякими даними, вже почали покидати ці райони.

Тим часом наближається масштабна битва за Алеппо. За повідомленнями джерел, на ранок очікується початок боїв, а з міста активно евакуюють місцеве населення. Кадри, що розповсюджуються в арабських соцмережах, показують численні жертви серед сил, які підтримує Іран і Росія, що викликає паніку в проурядових колах.

За даними Reuters, сирійські та російські бомбардувальники завдали удару у відповідь по північній частині Сирії, яку контролюють повстанці.

Тим часом Башар Асад терміново прилетів до Москви і чекає на зустріч з Путіним, повідомляють російські Тelegram-канали.

На одному з відео повстанець зриває плакат із Асадом та Путіним на захопленій позиції.

Нагадаємо, Франція видала міжнародний ордер на арешт президента Сирії Башара Асада, якого звинувачують у хімічних атаках у 2013 році. Про це повідомляє Le Monde. За даними видання, Асада також підозрюють у співучасті у воєнних злочинах поблизу Дамаска в серпні 2013 року, які призвели до загибелі понад 1400 осіб. Також були видані міжнародні ордери на арешт брата сирійського лідера Махера Асада, який фактично очолює елітний сирійський військовий підрозділ, а також двох генералів збройних сил.

Раніше ізраїльська армія провела операцію, в ході якої з повітря були знищені об'єкти, що належать до штаб-квартири розвідки «Хезболли» в Сирії. Ліквідовано керівника розвідувального підрозділу угруповання Махмуда Мохаммеда Шахіна. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Військові повідомляють, що удар був завданий по центральному розвідувальному органу «Хезболли», який відповідає за аналіз розвідувальної інформації, управління розвідувальною діяльністю та, за можливості, збір і виявлення розвідувальної інформації.