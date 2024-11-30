Повстанці в Сирії взяли під контроль друге за величиною місто країни

Сирійська влада закрила аеропорт Алеппо, а також усі дороги, що ведуть до міста

Сирійські повстанці на чолі з військовим опозиційним угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам» взяли під контроль друге за величиною місто Сирії Алеппо. Про це пише Reuters та Сирійський наглядовий центр з прав людини.

Повідомляється, що під бомбардування потрапили міста та села. Авіаудари зокрема були спрямовані на район Аль-Фуркан поблизу Нового Алеппо на заході міста.

Джерела Reuters кажуть, що сирійській армії було наказано виконувати накази про «безпечне відведення» з основних районів міста, куди увійшли повстанці «Хаят Тахрір аш-Шам».

Попередньо, внаслідок бомбардувань та наземних атак загинули 20 членів пов'язаного з Аль-Каїдою сирійського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам».

Також повідомляється, що сирійська влада закрила аеропорт Алеппо, а також усі дороги, що ведуть до міста.

Нагадаємо, громадянська війна в Сирії триває з 2011 року. Вона розпочалася як локальне громадянське протистояння, що поступово переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Із часом у неї втягнулись не тільки основні держави регіону, але й міжнародні організації, військово-політичні угруповання та інші країни. Основні учасники конфлікту – регулярні військові формування, які виступають на стороні президента Башара Асада, формування «поміркованої» сирійської опозиції, курдські регіоналісти, а також різні терористичні угруповання.

Сторони конфлікту отримують військову допомогу від інших держав: підтримку урядовим силам надають Росія та Іран, тоді як сирійська опозиція отримує допомогу від західних держав, Туреччини та монархій Перської затоки.



Підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» теж допомагало режиму Асада у громадянській війні та мало присутність у Сирії. Однак зараз воно зосередило свої сили в Лівані, щоб відбивати наступ Ізраїлю на півдні країни.