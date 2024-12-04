Чому РФ виводить свої кораблі з морської бази Тартус в Сирії: аналіз ISW

Супутникові знімки за 3 грудня свідчать про те, що всі кораблі, які Росія дислокувала в Тартусі, звідти зникли

Москва, ймовірно, не планує надавати значне підкріплення режиму сирійського диктатора Башара Асада у найближчий час

Росія виводить свої кораблі з військово-морської бази у сирійському Тартусі. Це, ймовірно, свідчить про те, що Москва не збирається надавати значне підкріплення режиму сирійського диктатора Башара Асада у найближчий час. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Водночас аналітики зазначають, що все частіше з’являється інформація про ймовірне перекидання до Сирії найманців з російського «Африканського корпусу», що з'явився на заміну приватній військовій компанії «Вагнер» в Африці.

«ISW не може незалежно підтвердити повідомлення про розгортання підрозділів Африканського корпусу в Сирії, але якщо ці повідомлення правдиві, вони означатимуть, що російське військове командування уникає передислокації регулярних російських військових сил зі свого пріоритетного театру в Україні до Сирії», – зазначили в ISW.

На знімках, які досліджував OSINT-аналітик MT Anderson, видно, що 30 листопада та 1 грудня усі російські судна, що перебували у порту – а саме два фрегати типу «Адмірал Горшков», один фрегат типу «Адмірал Григорович», два танкери «Єльня» і «Вязьма» та підводний човен «Новоросійськ» – залишалися на місці. А вже знімки від 3 грудня засвідчили, що всі кораблі, які Росія дислокувала в Тартусі, звідти зникли.

Зазначається, що перекинути ці судна у Чорне море Росія не зможе: на заваді стане Туреччина та виконувана нею Конвенція Монтре: російські військові кораблі під час війни не зможуть пройти через турецькі протоки. Тож, за словами аналітиків, новим місцем тимчасової дислокації для цих суден, найімовірніше, стануть російські військово-морські бази на північному заході РФ та у Калінінградській області.

Аналітики припускають, що Росія занепокоєна просуванням сил сирійської опозиції. Зокрема, росіяни стурбовані тим, що опозиція може дійти до Хами за 80 км від Тартуса і створити безпосередню загрозу російській військово-морській базі, що там розташована. Однак попри це занепокоєння, Асаду, схоже, доведеться задовольнитися найманцями з російського Африканського корпусу.

Нагадаємо, ситуація на півночі Сирії стрімко загострилась наприкінці листопада. Сирійські повстанці знищили велику кількість бойовиків армії Асада. Станом на 28 листопада було вбито близько 200 бойовиків «Хізбалли», солдатів іранського Корпусу вартових ісламської революції (КСІР), а також сирійських та російських військових. Серед загиблих іранський бригадний генерал Кайюмaрс Пур Хашемі.

Вже 30 листопада сирійські повстанці на чолі з військовим опозиційним угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам» взяли під контроль друге за величиною місто Сирії Алеппо. Повідомляється, що під бомбардування потрапили міста та села. Авіаудари зокрема були спрямовані на район Аль-Фуркан поблизу Нового Алеппо на заході міста.

Також після успіхів у провінціях Алеппо та Ідліб сирійські повстанці рушили у бік Хами, сутички зараз тривають приблизно за 20 км від центру цього міста.

Згодом РФ довелося змінити свого командувача військ у Сирії генерала Сергій Кисіля через великі втрати. Як зазначають в розвідці, раніше Кисіль відзначився провальними для держави-агресора діями під час повномасштабного вторгнення в Україну, за що теж був звільнений з посади, а потім відправлений у сирійське відрядження.

Лише 1 грудня Башар Асад уперше прокоментував наступ повстанців в Алеппо. 2 грудня стало відомо, що російські військові та дипломати тікають з Дамаска.