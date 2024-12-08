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Сирійські повстанці заявили про захоплення Дамаска та повалення уряду Асада

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Сирійські повстанці заявили про захоплення Дамаска та повалення уряду Асада
Башар Асада, ймовірно, втік із Дамаска
фото з відкритих джерел

Сирійська збройна опозиція оголосила, що завершення правління Асада відкриває нову сторінку в історії країни

Сьогодні, 8 грудня, сирійські повстанці заявили, що захопили столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.
Про це повідомляє Al Jazeera.

«Тиран Башар аль-Асад втік. Ми оголошуємо Дамаск вільним від тирана Башара Асада», – заявили повстанці.

Сирійська збройна опозиція також оголосила, що завершення правління Асада відкриває нову сторінку в історії країни.

«Після 50 років гноблення під владою баасистів і 13 років злочинності, тиранії і переміщення, після тривалої боротьби, протистояння різного роду окупаційним силам, ми оголошуємо сьогодні, 8 грудня 2024 року, кінець цієї темної епохи і початок нової ери для Сирії», – додали вони.

Нагадаємо, до цього повідомлялося, що президент Сирії, ймовірно, втік із Дамаска.

Нагадаємо, ситуація на півночі Сирії стрімко загострилась наприкінці листопада. Сирійські повстанці знищили велику кількість бойовиків армії Асада. Станом на 28 листопада було вбито близько 200 бойовиків «Хізбалли», солдатів іранського Корпусу вартових ісламської революції (КСІР), а також сирійських та російських військових. Серед загиблих іранський бригадний генерал Кайюмaрс Пур Хашемі. 

Вже 30 листопада сирійські повстанці на чолі з військовим опозиційним угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам» взяли під контроль друге за величиною місто Сирії Алеппо. Повідомляється, що під бомбардування потрапили міста та села. Авіаудари, зокрема, були спрямовані на район Аль-Фуркан поблизу Нового Алеппо на заході міста. Також після успіхів у провінціях Алеппо та Ідліб сирійські повстанці рушили у бік Хами, сутички зараз тривають приблизно за 20 км від центру цього міста.

Згодом РФ довелося змінити свого командувача військ у Сирії генерала Сергій Кисіля через великі втрати. Як зазначають в розвідці, раніше Кисіль відзначився провальними для держави-агресора діями під час повномасштабного вторгнення в Україну, за що теж був звільнений з посади, а потім відправлений у сирійське відрядження.

Лише 1 грудня Башар Асад уперше прокоментував наступ повстанців в Алеппо. 2 грудня стало відомо, що російські військові та дипломати тікають з Дамаска.

За даними The Wall Street Journal, дружина президента Сирії Башара Асада та троє їхніх дітей втекли до Росії.

Теги: Сирія президент Башар Асад військові

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