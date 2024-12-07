«Це не наша війна». Трамп прокоментував події у Сирії та згадав Росію

«Сирія – це безлад, але вона не наш друг, і Сполучені Штати не повинні мати з цим нічого спільного. Це не наша війна. Нехай все йде, як іде. Не вплутуйтеся!» – йдеться у повідомленні Трампа

Трамп пояснив, чому для Росії буде «найкращим варіантом» вивести війська із Сирії

Обраний президент Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт у Сирії, де повстанські сили загрожують уряду Башара Асада. Про це Трамп написав у дописі на соціальній платформі Truth Social, передає Reuters.

«Сирія – це безлад, але вона не наш друг, і Сполучені Штати не повинні мати з цим нічого спільного. Це не наша війна. Нехай все йде, як іде. Не вплутуйтеся!» – йдеться у повідомленні Трампа.

Також обраний президент США заявив, що оскільки Росія, союзник Асада, втягнута у війну з Україною, вона «здається нездатною зупинити цей буквальний марш через Сирію, країну, яку вони захищали протягом багатьох років».

За словами Трампа, якщо Росія буде витіснена з Сирії, це «насправді може бути найкращим, що може з нею статися», тому що «Росія ніколи не отримувала великої вигоди від Сирії».

Трамп додав, що Росія, ймовірно, втратила у війні з Україною 600 тис. осіб.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував допомогти сирійському лідеру Башару Асаду в формуванні майбутнього Сирії, однак його пропозиція була відхилена. Ердоган прокоментував ситуацію в Сирії, зазначивши, що важливими цілями для повстанців залишаються міста Ідлібу, Хама, Хомс і Дамаск.

Нагадаємо, ситуація на півночі Сирії стрімко загострилась наприкінці листопада. Сирійські повстанці знищили велику кількість бойовиків армії Асада. Станом на 28 листопада було вбито близько 200 бойовиків «Хізбалли», солдатів іранського Корпусу вартових ісламської революції (КСІР), а також сирійських та російських військових. Серед загиблих іранський бригадний генерал Кайюмaрс Пур Хашемі.

Вже 30 листопада сирійські повстанці на чолі з військовим опозиційним угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам» взяли під контроль друге за величиною місто Сирії Алеппо. Повідомляється, що під бомбардування потрапили міста та села. Авіаудари зокрема були спрямовані на район Аль-Фуркан поблизу Нового Алеппо на заході міста.

Також після успіхів у провінціях Алеппо та Ідліб сирійські повстанці рушили у бік Хами, сутички зараз тривають приблизно за 20 км від центру цього міста.

Згодом РФ довелося змінити свого командувача військ у Сирії генерала Сергій Кисіля через великі втрати. Як зазначають в розвідці, раніше Кисіль відзначився провальними для держави-агресора діями під час повномасштабного вторгнення в Україну, за що теж був звільнений з посади, а потім відправлений у сирійське відрядження.

Лише 1 грудня Башар Асад уперше прокоментував наступ повстанців в Алеппо. 2 грудня стало відомо, що російські військові та дипломати тікають з Дамаска.

«У Дамаску розпочались перші збройні заворушення – російські військові та дипломати аврально та терміново почали залишати столицю Сирії. Також росіяни втекли із військової бази в місті Хан-Шейхун, залишивши там значний арсенал озброєнь та техніки», – йдеться у повідомленні ГУР. Повідомляється, що 1 грудня російські літаки завдали авіаударів у районах Хан-Шейхуна – метою атаки, ймовірно, було знищення військової техніки РФ, яка перейшла до опозиційних сил.