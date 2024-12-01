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Башар Асад уперше прокоментував наступ повстанців в Алеппо

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Башар Асад уперше прокоментував наступ повстанців в Алеппо
Околиці Алеппо та західного Ідлібу
фото з відкритих джерел

«Сирія продовжує захищати свою стабільність і територіальну цілісність від усіх терористів і їхніх прихильників»

Президент Сирії Башар аль-Асад відреагував на те, що повстанські сили витіснили урядові війська з Алеппо – другого за величиною міста в країні. Говорив про «терористів». Про це йдеться на його офіційному Telegram-каналі.

Увечері 30 листопада та 1 грудня на ресурсі зʼявилися повідомлення про розмови Асада з іракським премʼєр-міністром Мухаммедом Шіа Ас-Судані, президентом ОАЕ Мухаммедом бін Заїд Аль Нагаяном та так званим очільником самопроголошеної Абхазії Гунба Бадрою.

В одній з розмов Асад заявив: «Сирія продовжує захищати свою стабільність і територіальну цілісність від усіх терористів і їхніх прихильників, і здатна за допомогою своїх союзників і друзів перемогти і знищити їх, незалежно від того, наскільки серйозними є їхні терористичні атаки».

Зокрема, іракський політик запевнив Асада, що його країна готова надати «всю необхідну підтримку Сирії для протистояння тероризму».

Як вказує російська служба BBC, це перша публічна реакція Асада на ці події.  

Раніше урядові війська Сирії заявили, що вийшли з другого за величиною міста країни Алеппо, щоб перегрупуватися та здійснити контрнаступальні дії проти повстанців.

Також повідомлялося, що сирійські повстанці на чолі з військовим опозиційним угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам» взяли під контроль друге за величиною місто Сирії Алеппо.

Нагадаємо, громадянська війна в Сирії триває з 2011 року. Вона розпочалася як локальне протистояння, що поступово переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Із часом у неї втягнулись не тільки основні держави регіону, але й міжнародні організації, військово-політичні угруповання та інші країни. Основні учасники конфлікту – регулярні військові формування, які виступають на стороні президента Башара Асада, формування «поміркованої» сирійської опозиції, курдські регіоналісти, а також різні терористичні угруповання.

Сторони конфлікту отримують військову допомогу від інших держав: підтримку урядовим силам надають Росія та Іран, тоді як сирійська опозиція отримує допомогу від західних держав, Туреччини та монархій Перської затоки.

Підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» теж допомагало режиму Асада у громадянській війні та мало присутність у Сирії. Однак зараз воно зосередило свої сили в Лівані, щоб відбивати наступ Ізраїлю на півдні країни.

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Теги: росія Сирія війна Башар Асад військові Telegram опозиція місто наступ

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