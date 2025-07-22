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Польща знайшла найбільше в історії родовище нафти та газу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Польща знайшла найбільше в історії родовище нафти та газу
Це не просто найбільше родовище Польщі, а й одне з найбільших у Європі за останнє десятиліття
фото: cepetro.com

На континентальному шельфі Польщі відкрито найбільше нафтогазове родовище

Канадська компанія Central European Petroleum (CEP) оголосила про відкриття найбільшого в історії Польщі родовища традиційних вуглеводнів. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення компанії.

У свердловині в Балтійському морі за 6 км від міста Свиноуйсьце (Swinoujscie) міститься 22 мільйонів тонн сирої нафти та 5 мільярдів кубічних метрів промислового природного газу. Про це повідомила 21 липня нафтовидобувна компанія Central European Petroleum (CEP), яка має ліцензію на видобуток нафти родовища Волін площею 593 км. Це не просто найбільше родовище Польщі, а й одне з найбільших у Європі за останнє десятиліття.

Згідно з Центром енергетичної політики (ЦЕП), загальні запаси нафти можуть перевищити 33 млн тонн, а газу – 27 млрд кубічних метрів. Як підкреслив головний геолог Польщі Кшиштоф Галос, це може суттєво покращити енергетичну безпеку Польщі, знизивши залежність від зовнішніх постачальників.

За словами глави компанії CEP Рольфа Скаара, родовище розташоване поруч із уже наявною інфраструктурою і додаткові інвестиції від польської влади не потрібні. «Ми можемо побудувати дуже маленьку морську платформу і добувати нафту на шельфі, а потім транспортувати її морем на будь-який термінал, наприклад, на нафтовий термінал у Гданську. Як альтернатива, видобуваючи газ, ми можемо виробляти ЗПГ», – зазначив він.

Крім потужного нового родовища Wolin East, яке може збільшити запаси нафти країни у 2-3 рази, Польща має й інші. Наприклад, морські родовища B3 із запасом приблизно 1,4 млн м³ нафти та родовище B8 із запасом 4-5 млн м³, а також три родовища на суходолі – Barnówko–Mostno–Buszewo (12 млн тонн), Lubiatów–Międzychód–Grotów (5,2 млн тонн).

Нагадаємо, Саудівська Аравія та Кувейт відкрили нове родовище нафти

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Теги: нафта Польща газ родовище

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