Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів

в РФ видали, що за ніч над Чорним морем збили 22 безпілотники

За версією росіян, їхнє ППО знищило 22 українські дрони над Чорним морем

За ніч засоби ППО нібито збили над Чорним морем аж 22 ударні безпілотники, запущені Україною. Про це повідомляє пропагандистське «РИА Новости» з посиланням на Міноборони РФ.

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«Вночі над акваторією Чорного моря засобами ППО виявлено 22 ударні українські безпілотники, всі вони знищені», – переконують окупанти.

Крім того, минулої доби російська ППО нібито перехопила п'ять реактивних снарядів систем залпового вогню HIMARS, оперативно-тактичну ракету «Гром-2» та одну тактичну ракету «Точка-У».

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Раніше «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв заявляв, що у ніч проти 7 травня в Криму було зафіксовано понад 10 БПЛА.

«Вночі сили протиповітряної оборони та засоби радіоелектронної боротьби відбили чергову атаку на Севастополь. Загалом на Крим та Севастополь було направлено цієї ночі понад 10 безпілотників»,– заявив Развожаєв.