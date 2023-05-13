«Вагнера» привели нас и бросили»: окупант вийшов на позиції ЗСУ, щоб здатися в полон

Росіянин ризикував життям, щоб здатися в полон

Російський військовослужбовець дуже ризикував, адже будь-якої миті міг отримати кулю

Російський окупант вийшов на позиції захисників України та здався в полон. Відео з нагрудної камери одного з воїнів опублікував журналіст Юрій Бутусов.

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«Нас забрали, нас «вагнера» привели и бросили», – каже окупант.

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Журналіст зауважує, що російський військовослужбовець дуже необачно рушив прямо на українську позицію.

«Щоб ось так іти, ризикуючи отримати кулю спереду чи ззаду, треба боятися своїх росіян набагато сильніше, ніж нібито страшних українських націоналістів», – пише Юрій Бутусов.

Раніше український дрон взяв у полон «вагнерівця». Це сталося під Бахмутом біля дороги на Часів Яр.

До слова, раніше «Главком» повідомляв, що наші захисники розгромили дві роти росіян. Командир «Азову» розповів про успіх ЗСУ під Бахмутом.

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Як повідомлялося, «Вагнерівці» покинули Бахмут на Донеччині, втративши приблизно 500 своїх військових.

Зранку 9 травня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин розповів про втечу бійців російської 72 бригади з позицій під Бахмутом. За його словами, вони оголили стратегічний плацдарм, і аби його втримати загинули 500 «вагнерівців».

Він також знову поскаржився на нестачу боєприпасів для війни проти України. Однак тепер Пригожин уже не хоче відходити з Бахмута на Донеччині найближчими днями.