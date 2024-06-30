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Як Росія просуває свої наративи у західні ЗМІ: красномовні приклади

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Як Росія просуває свої наративи у західні ЗМІ: красномовні приклади
Низка оглядачів звернула увагу на те, як західні ЗМІ висвітлили удар американською зброєю по Центру космічного стеження та зв’язку у Криму
фото з відкритих джерел

Закордонні медіа підхоплюють кремлівські цитати замість висвітлення суті подій на війні Росії проти України

Росії вдало просуває свої наративи у західних ЗМІ, підмінююючи теми, викривлюючи сприйняття своєї агресивної війни, щоб звинуватити у ній саму Україну, вважають західні експерти. Про це пише «Голос Америки».

Експерти продемонстрували просування російських наративів на прикладі подій у Криму: західні ЗМІ підхоплюють кремлівські цитати замість висвітлення суті подій на війні Росії проти України.

Так, низка оглядачів звернула увагу на висвітлення удару американською зброєю по Центру космічного стеження та зв’язку в тимчасово окупованому Криму.

Ураження, підтверджене Міністерством оборони України, дозволило ЗСУ знешкодити важливу військову складову системи супутникового зв'язку та навігації, що допомагала росіянам цілитися, зокрема, по цивільних цілях у мирних містах.

Однак низка провідних західних ЗМІ цитували російську сторону, котра наголошувала на постраждалих, які у момент ураження відпочивали на пляжах окупованого Росією українського півострова. Зокрема, це поостежується в публікаціях BBCThe GuardianCNN.

При цьому німецький оглядач Юрген Наудітт зафіксував: Росія змінює свої повідомлення, спростовуючи сама себе.

Спочатку РФ заявляла, що її ППО збила ракету Atacms (просто над кримським пляжем), але потім відмовилася від цієї версії та звинуватила Україну в навмисній атаці. Як зауважив фахівець, «одне правило незмінне – росіяни завжди брешуть».

Фабіян Гоффманн, науковий співробітник Університету Осло в Норвегії та експерт з бойових ракет, звертає увагу журналістів на той факт, що кадри на відео «зовсім не схожі на цілеспрямований напад і дуже чітко видно, що це результат… перехоплення».

«Туристам пощастило, – пише Гоффманн, – що лише кілька бомб M74 здетонували поблизу пляжу, більшість – у воді. Інакше це могла б бути кривава лазня».

Журналіст чиказького WGN Radio Джо Ліндслі, який веде щоденні трансляції з України, показав у своєму відеоролику в мережі Х, як англомовні ЗМІ, копіюючи російські заголовки, сконцентрувалися на втратах людей, котрі відпочивали на суверенній українській території, захопленій Росією.

Замість того, щоб показати суть події: знешкодження стратегічного військового об'єкту, який давав змогу росіянам щоденно вбивати мирних мешканців України. «Негативна історія домінувала в заголовках. Ось як Росія керує бездумними ЗМІ», – пише Ліндслі.

Він наголошує: людей вбили залишки російської ППО, а не американська зброя, запущена українцями. При цьому, каже американський журналіст, про постраждалих українців, яких росіяни навмисно вбивають у мирному Харкові, ці ЗМІ не згадують. «Де заголовки про цивільних, убитих росіянами у Харкові тільки кілька днів тому? Де заголовки про успіхи українців у використанні точної американської зброї для ураження місць, звідки Росія атакує вільних людей?», – підкреслив Ліндсі.

Нагадаємо, що на Саміт миру у Швейцарії зʼїхалося близько 500 представників ЗМІ зі всього світу. При цьому там були й російські журналісти. Як передавав кореспондент «Главкома», були присутні такі медіа: «РИА Новости», ТАСС, «Коммерсант», «Медуза» та «Дождь».

Як повідомлялося, супутникові компанії Європи потерпали від спроб втручання в ефір з боку Росії. Пропаганду, яка транслювалася російською, вмикали на дитячих каналах. 

До слова, Рада ЄС 17 травня вирішила призупинити мовлення на території Європейського Союзу чотирьох ЗМІ, які поширюють та російську пропаганду: Voice of Europe, «РИА Новости», «Известия» та «Российская газета». 

Теги: Крим росія ЗМІ пропаганда

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