Держдеп США відреагував на звинувачення Росії в ударі по Севастополю

«Росія висуває безглузді заяви про відповідальність», – Метью Міллер

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер назвав «безглуздими, гіперболічними заявами» звинувачення РФ у нібито причетності США до удару по Севастополю 23 червня. Про це повідомляє Sky News.

Раніше МЗС Росії заявило, що США нібито керували ударом ЗСУ ракетами Atacms по Севастополю після якого постраждали й загинули цивільні особи. Російське міністерство назвало це «гібридною війною США» та оголосили Вашингтон учасником конфлікту, заявивши, що «спеціалісти зі Сполучених Штатів наводили зброю на цілі».

Під час брифінгу речника Держдепу запитали про звинувачення РФ.

«У мене немає жодної оцінки основної атаки, включно з тим, хто відповідальний за неї. Але у минулому ви бачили, як Росія висуває безглузді заяви про відповідальність», – заявив Міллер.

Прессекретар також пригадав про звинувачення США у теракті у ТЦ «Крокус сіті хол», «попри те, що США попереджали їх про напад».

«Для Москви не є чимось незвичайним робити безглузді, гіперболічні заяви про відповідальність, які не породжені фактами», – зазначив речник.

Нагадаємо, у неділю, 23 червня, у кількох містах тимчасового окупованого Криму прогриміли гучні вибухи. Зокрема – у Севастополі. Вибухи чули в районі Севастопольської та Козачої бухт, а також у Балаклаві та Інкермані. Повідомлялося, що російської ППО працювала в районі Євпаторії та Сак. Тим часом пропагандистські пабліки жаліються, що Крим буцімто атакували ракети Atacms, а в Севастополі спалахнула пожежа через нібито падіння уламків.

За останнім даними, які повідомляють росЗМІ, загальна кількість постраждалих під час удару ЗСУ по Севастополю склала 153 особи, четверо загинули.

До слова, Москва викликала посла США Лінн Трейсі у зв’язку з ракетним ударом по Севастополю в окупованому Криму 23 червня.

Згодом представник Пентагону майор Чарлі Дітц заявив, що Україна приймає власні рішення щодо націлювання і проводить власні військові операції проти Російської Федерації.