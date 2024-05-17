ЄС заборонив на своїй території чотири пропагандистські ресурси Росії

Рада ЄС: РФ проводить міжнародну кампанію маніпулювання ЗМІ та інформацією, втручання та викривлення фактів з метою виправдання та підтримки своєї агресії проти України

Заборона не перешкоджатиме цим ЗМІ здійснювати в ЄС іншу діяльність, наприклад, проводити дослідження та брати інтерв'ю

Рада ЄС 17 травня вирішила призупинити мовлення на території Європейського Союзу чотирьох ЗМІ, які поширюють та російську пропаганду: Voice of Europe, «РИА Новости», «Известия» та «Российская газета». Про це йдеться на сайті Європейської Ради.

В ЄС зазначили, що згадані ЗМІ перебувають під постійним прямим чи опосередкованим контролем керівництва Російської Федерації і відіграють важливу роль у розгортанні та підтримці загарбницької війни Росії проти України, а також у дестабілізації сусідніх з нею країн.

Втім, як уточнили в Раді ЄС, посилаючись на Хартію основоположних прав, узгоджені в п’ятницю заходи не перешкоджатимуть цим ЗМІ та їхнім співробітникам здійснювати в Європейському Союзі іншу діяльність, окрім мовлення, наприклад, проводити дослідження та брати інтерв'ю.

«Російська Федерація проводить систематичну міжнародну кампанію маніпулювання ЗМІ та інформацією, втручання та грубого викривлення фактів з метою виправдання та підтримки своєї повномасштабної агресії проти України, а також посилення своєї стратегії дестабілізації сусідніх країн, ЄС та його держав-членів», – йдеться на сайті відомства.

Зокрема, пропаганда, інформаційні маніпуляції та втручання неодноразово і послідовно були спрямовані проти української держави та її органів влади, українських громадян, а також європейських політичних партій, особливо у виборчі періоди, а також проти громадянського суспільства, шукачів притулку, російських етнічних меншин, гендерних меншин та функціонування демократичних інститутів в ЄС та його державах-членах.

Нагадаємо, Брюссель має намір розпочати перевірку соцмережі Facebook та Instagram, через занепокоєння, що компанія Meta робить замало для протидії російській дезінформації, напередодні євровиборів.

Віцепрезидентка Єврокомісії Віра Юрова, яка працює з дезінформацією, попередила, що на червневі вибори до Європейського парламенту обрушиться «лавина дезінформації», включаючи фейкові відео, покликані підірвати довіру людей до голосування. Вона наголосила, що необхідні «особливі зусилля», аби захистити голосування в ЄС від збільшення використання нових технологій і потенційних «прихованих маніпуляцій та іноземного втручання, особливо з боку Кремля».