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Як змусити Росію заплатити репарації? Соратник Зеленського запропонував план

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Як змусити Росію заплатити репарації? Соратник Зеленського запропонував план
В Україні нараховується понад 150 тис. зруйнованих інфраструктурних об'єктів
фото Макс Левін

Нардеп Маслов: «Мова йде про сотні мільярдів євро шкоди, завданої лише нашій інфраструктурі та нерухомому майну»

Щоб змусити Росію сплачувати репарації Україні, варто подивитися на світовий досвід і застосувати аналогічний підхід. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив голова парламентського комітету з правової політики нардеп від «Слуги народу» Денис Маслов. 

Політик нагадав, що коли була окупація Іраком Кувейту, то Ірак потім ще багато років сплачував Кувейту відшкодування, в тому числі, за рахунок отриманих прибутків від продажу корисних копалин.

«Думаю, що до РФ можна застосувати аналогічний захід. Є різні механізми – наприклад, введення додаткового оподаткування від постачання російських товарів з боку країн-контрагентів і так далі», – пояснив Маслов.

В Україні нараховується понад 150 тис. зруйнованих інфраструктурних об'єктів, серед яких, зокрема, приватні житлові будинки, квартири та інші будівлі, тож очевидно, зазначає народний депутат, що мова йде про сотні мільярдів євро шкоди, завданої лише нашій інфраструктурі та нерухомому майну.

«Якщо ж сюди додати шкоду, завдану екології, заміновані об'єкти, які потребують колосальних коштів для розмінування, та головне – біль та страждання наших людей, шкоду, завдану життю та здоров'ю, то очевидно, що арештованих російських активів в 300 млрд євро і близько не вистачить. Думаю, йдеться більше, ніж про трильйон євро», – припустив голова парламентського комітету з правової політики.

Починаючи з періоду проведення АТО і дотепер українські суди масово продукують рішення, які передбачають стягнення матеріальної та моральної компенсації із Росії як держави–агресора на користь потерпілих українців. Але, як зазначає народний депутат, на сьогодні немає механізму виконання цих рішень, тому що в міжнародному праві є принцип імунітету країни від національних судових органів іншої країни і від виконання рішень проти держави.

«Це може відбуватися лише за певних умов і за умови погодження між державами, чого в нашому випадку нема. Станом на зараз я не маю інформації про те, щоб якесь з цих рішень було виконане в іноземній юрисдикції. Є тільки зведене виконавче провадження Міністерства юстиції стосовно виконання таких рішень, але російські активи в Україні вже знаходяться під санкціями та конфісковані», – пояснив Денис Маслов.

Народний депутат запропонував рішення, як можуть бути використані рішення національних судів. «У нас зараз створюється міжнародний трьохскладовий механізм відшкодування збитків, завданих країною–агресором. Перший елемент – це Реєстр збитків, який вже створений, другий елемент – компенсаційна комісія, яка має бути створена, і третій елемент – це якраз фонд, який має наповнюватись із різних джерел і звідки мають відшкодовуватись збитки», – розповів голова парламентського комітету.

Маслов нагадав, що з 2 квітня 2024 року українці вже мають право подавати до Реєстру збитків через «Дію» заяви на відшкодування завданої шкоди. Поки це стосується лише житла, але далі кількість видів шкоди буде розширюватись. Загалом, пояснює депутат, Міжнародний реєстр збитків визначив 41 вид збитків і поступово для українців будуть відкриватись інші категорії.

«Зараз цей процес триває і компенсаційна комісія, яка буде створена на підставі конкретних заяв із доказами, встановлюватиме розмір відшкодування по кожній конкретній заяві», – пояснив Маслов.

І от якраз на етапі подання заяви та на етапі визначення компенсаційною комісію розміру відшкодування, зазначає народний депутат, ці рішення національних судів можуть бути одним із доказів факту розміру і виду завданої шкоди.

«Тому, є сенс долучати ці рішення до заяв наших громадян до Міжнародного реєстру збитків», – вважає Денис Маслов.

Нагадаємо, Україна може створити історичний прецедент та отримати репарації на відновлення від РФ ще до поразки країни–агресорки. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська під час дискусії «Заморожені активи: холодний фронт російської війни проти України» у Брюсселі. 

До слова, Євросоюз підготував законодавство, за яким може вже в липні почати перераховувати Україні прибуток від заморожених у європейських країнах активів Росії, проте в самому ЄС досі немає єдності щодо того, як їх використовувати.

До слова, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон готовий «позичити» Україні всі заморожені активи Центрального банку РФ з огляду на те, що Росія все одно буде змушена виплатити репарації після війни. За словами Кемерона, є можливість застосувати «щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій», використавши заморожені російські активи як гарантію репарацій.

Читайте також: Саміт миру у Швейцарії. Народний депутат Денис Маслов пояснює, на що розраховує Україна
Теги: росія саміт путін трибунал Денис Маслов репарації

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