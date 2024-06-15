Стало відомо, хто допустив російських пропагандистів на Саміт миру

Свою жорстку позицію продемонструвала нейтральна щодо російсько-української війни країна

На Саміт миру у Швейцарії зʼїхалося близько 500 представників ЗМІ зі всього світу. При цьому, тут є і російські журналісти Як передає кореспондент «Главкома», присутні такі медіа: РИА «Новости», ТАСС, «Коммерсант», «Медуза» та «Дождь».

Це була позиція Швейцарії – нейтральної сторони у російсько-українській війні.

«Це була жорстка позиція Швейцарії (щодо їх участі, «Главком»), – розповів представник української делегації.

Нагадаємо, що 15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери понад 100 країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбудеться 15−16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Зазначимо, що російський диктатора Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.