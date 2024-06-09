Bloomberg: РФ змусила тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати проти України

Деякі африканці, які перебували в Росії з робочими візами, були затримані та змушені обирати між депортацією та бойовими діями, каже один із європейських чиновників

Російські чиновники дедалі частіше погрожують не продовжувати візи африканським студентам і працівникам, якщо ті не погодяться приєднатися до лав армії РФ, стверджують європейські посадовці

Кремль змусив тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати на боці Росії у війні проти України, зокрема підсиливши наступ на Харківщині. Про це пише Bloomberg із покликанням на європейських чиновників.

За словами офіційних осіб, використовуючи тактику, вперше застосовану «вагнерівцями», російські чиновники дедалі частіше погрожували не продовжувати візи африканським студентам і працівникам, якщо вони не погодяться приєднатися до російської армії на війні проти України.

Деякі африканці, які перебували в Росії з робочими візами, були затримані та змушені обирати між депортацією та бойовими діями, каже один із європейських чиновників. За його словами, деяким із цих людей вдалося підкупити посадовців, щоб вони залишилися в країні й уникнули військової служби.

Інший європейський чиновник зауважив, що російська практика посилати мігрантів і студентів на війну під примусом почалася ще з початку повномасштабного вторгнення. Ці війська зазнають особливо високого рівня втрат, тому що вони часто розгортаються в ризикованих наступальних маневрах для захисту більш навчених підрозділів. Речниця російського МЗС не відповіла на електронний лист редакції Bloomberg із проханням прокоментувати цю інформацію.

Видання, посилаючися на українську розвідку, нагадує, що Росія бере участь у глобальній кампанії вербування іноземних найманців щонайменше у 21 країні, включаючи кілька країн Африки. Кампанії найму в армію пропонують вигідні бонуси та зарплати для тих, хто приєднається як солдат за контрактом. Вербувальники також націлювалися на мігрантів і студентів, які раніше шукали роботу в Росії, і в деяких випадках заманювали інших обіцянками прибуткової роботи, перш ніж змусити їх навчатися та відправляти на фронт.

«Здатність Росії мобілізувати значно більшу кількість військ може стати значущим фактором у війні, оскільки президент Володимир Путін прагне отримати вигоду від зміни імпульсу цього року», – пише Bloomberg.

Нагадаємо, що Росія намагається досягти будь-яких успіхів на Харківщині і кидає на цей напрямок усі доступні ресурси. Через проблеми з поповненням особового складу залучили і так званий африканський корпус, який сформували з найманців із досвідом бойових дій у країнах Африки.

До слова, на тимчасово окупованих територіях України місцеві спостерігають завезення чергових найманців Кремля. Так, в різних регіонах помічені бойовики з Куби та Непалу.

Як повідомлялося раніше, співробітник Російської академії наук відповідав за набір громадян Куби для участі в бойових діях проти України. Їх зазивали працювати на будівництвах у тилу, але пізніше вручили форму і контракти Міноборони РФ