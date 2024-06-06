Нормандські формати чи нормандські десанти? Що каже історія

«Розмов про примирення не буде?»

Президент України візьме участь в урочистостях у Нормандії...

У 2014-му Україна вперше отримала запрошення на урочистості з приводу річниці висадки союзників у Нормандії. Нашу державу представляв президент Порошенко.

Звичайно, можна було б радіти такому запізнілому визнанню внеску українців у перемогу над фашизмом, але...

Росія тоді вже окупувала Крим і Донбас. І західні лідери, очевидно, намагалися скористатися будь-яким приводом, аби зупинити авантюру Путіна і подивитися йому в очі. Саме там було покладено початок примирливому «нормандському формату».

Чим закінчився «формат» – ми в курсі. На 75 річницю Путіна вже не звали.

Завтра президент Володимир Зеленський візьме участь в чергових урочистостях у Нормандії. Путіна там не буде... Розмов про примирення теж?

Наталія Лебідь на «Главкомі» популярно пояснює, чому «нормандські десанти» набагато дієвіші за «нормандські формати» у боротьбі з такими, як Путін.