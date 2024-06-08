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Росія транслювала свою пропаганду на дитячих телеканалах Європи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Росія транслювала свою пропаганду на дитячих телеканалах Європи
Щонайменше три супутники французького оператора постраждали від впливу РФ
фото з відкритих джерел

Двічі в березні та квітні програма дитячого каналу замінювалася військовими відеороликами російською мовою

Супутникові компанії Європи потерпали від спроб втручання в ефір з боку Росії. Пропаганду, яка транслювалася російською, вмикали на дитячих каналах. Про це йдеться у документах, з якими ознайомилися журналісти Bloomberg.

Зазначається, що три супутники французького оператора Eutelsat SA серйозно постраждали із середини березня, збої тривали щонайменше до кінця травня. Втручання зафіксували на телеканалах Disney та BabyTV.

Двічі в березні та квітні програма BabyTV замінювалася військовими відеороликами російською мовою. Як наслідок, голландський кабельний оператор Ziggo виключив канал зі своїх пропозицій до початку травня.

Французьке національне агентство частот повідомило, що перешкоди були чітко ідентифіковані як такі, що виходять від великих наземних станцій, і тому їх має реєструвати та контролювати влада Російської Федерації. У березні агентство звернулося до свого російського колеги зі скаргою на втручання.

Супутники Eutelsat не єдині, хто зазнав атаки, а вплив також відчувався в Україні та Португалії. Крім іншого шведські супутники також були атаковані трансляціями з Москви, Калінінграда і Криму. Швеція, Нідерланди та Люксембург подали аналогічні скарги до Радіорегламентарного комітету. 

Речник Міжнародного союзу електрозв’язку, котре координує глобальне спільне використання радіочастот і супутникових орбіт, сказав, що отримані звіті обговорять на наступному засіданні 24-28 червня. Російський радіочастотний центр не відповів на запит про коментар.

Нагадаємо, 28 березня росіяни організували масштабну атаку на українські телеканали. В ефірі з'явилися пропагандисти Кремля. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

Як зазначає центр, близько 9:30 було зафіксовано спроби заглушити ефіри телеканалів 1+1 media, де транслюються канали 1+1 Україна, 1+1 Марафон, Тет, «Плюсплюс», «Бігуді», 2+2, «Уніан» та інші.

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Теги: росіяни пропаганда

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