Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Росія оголосила в розшук титулованого білоруського спортсмена, який боронить Україну

Христина Жиренко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Росія оголосила в розшук титулованого білоруського спортсмена, який боронить Україну
У березні 2023 року стало відомо, що у Білорусі проти Шурмея заочно порушили кримінальну справу

Павло Шурмей виступав за збірну Білорусі з академічного веслування на Олімпійських іграх 2004 та 2008 років

Слідчий комітет Російської Федерації вимагає заочно заарештувати колишнього білоруського веслувальника Павла Шурмея.

Як повідомили російським пропагандистам у правоохоронних органах країни-агресора, Шурмею заочно висунуто звинувачення за участь у бойових діях у складі силових підрозділів України проти РФ.

МВС РФ також оголосило колишнього спортсмена у розшук.

Павлу Шурмею 47 років. Він виступав за збірну Білорусі з академічного веслування на Олімпійських іграх 2004 та 2008 років.

Також Шурмей є володарем декількох світових рекордів на веслярському тренажері Concept2

У березні 2023 року стало відомо, що у Білорусі проти Павла Шурмея заочно порушили кримінальну справу.

Нагадаємо, Міжнародна федерація боротьби допустила до рейтингового турніру доньку російського окупанта.

Теги: Білорусь росія війна веслування розшук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває 808-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 11 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
11 травня, 08:09
Латвія хоче передавати Україні дрони і радіолокаційні системи захисту власного виробництва
Латвія передаватиме Україні дрони власного виробництва – посол
11 травня, 14:39
Естонія потенційно готова відправити війська на захід України
Одна з країн ЄС «всерйоз» обговорює можливість відправки військ в Україну
13 травня, 21:04
Удар припав по Ленінському району Донецька, де окупанти готували автопробіг до річниці псевдореферендуму
Ракетний удар по ресторану Paradise в Донецьку: є загиблі та поранені
11 травня, 17:27
Як зазначив секретар РНБО, Україна потребує не перемир’я, а стійкого миру на десятиліття
Секретар РНБО: Україна усвідомлює, що війна кінчиться переговорами. Для цього є формула Зеленського
20 травня, 14:32
Плацдарм у Вовчанську міг би дозволити окупантам почати наступальні операції в напрямку Великого Бурлука
Аналітики пояснили, чому окупанти хочуть захопити Вовчанськ на Харківщині
12 травня, 08:14
Постраждалих, за даними МНС РФ, немає
У Москві спалахнула масштабна пожежа (відео)
20 травня, 03:35
Робота гармашів 92-ї бригади на Харківщині
Оборона Харківщини. Командир 92-ї бригади заявив про успішні контрнаступальні дії
26 травня, 15:36
Загальна кількість атак росіян на позиції українських військ з початку доби складає вже 102
Генштаб назвав напрямок, де ворог зазнає найбільших втрат
Вчора, 20:41

Новини

Росія оголосила в розшук титулованого білоруського спортсмена, який боронить Україну
Росія оголосила в розшук титулованого білоруського спортсмена, який боронить Україну
Суперкомп'ютер оцінив шанси збірної України на Євро-2024
Суперкомп'ютер оцінив шанси збірної України на Євро-2024
Ексфутболіст збірної України отримав російський паспорт
Ексфутболіст збірної України отримав російський паспорт
Збірна України з футболу зіграла з Німеччиною у товариському матчі перед Євро-2024
Збірна України з футболу зіграла з Німеччиною у товариському матчі перед Євро-2024
Головному тренеру збірної України Сергію Реброву – 50. Найцікавіші факти з біографії
Головному тренеру збірної України Сергію Реброву – 50. Найцікавіші факти з біографії
Компанія Microsoft звинуватила Росію у спробі зірвати Олімпіаду
Компанія Microsoft звинуватила Росію у спробі зірвати Олімпіаду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
451K
Які країни відмовилися їхати на український саміт миру (список)
36K
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
13K
Суд визнав ухилянтом батька дитини з інвалідністю. Деталі справи
9522
Харків втратив власну електрогенерацію – Терехов
6269
Про що Путін просив Сі Цзіньпіна на зустрічі: подробиці візиту диктатора до Китаю
3847
США рекордними темпами збільшують обсяги виробництва систем Himars

Новини

Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
Сьогодні, 11:43
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
Сьогодні, 10:16
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
2 червня, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
2 червня, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua