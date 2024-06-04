Росія оголосила в розшук титулованого білоруського спортсмена, який боронить Україну

У березні 2023 року стало відомо, що у Білорусі проти Шурмея заочно порушили кримінальну справу

Павло Шурмей виступав за збірну Білорусі з академічного веслування на Олімпійських іграх 2004 та 2008 років

Слідчий комітет Російської Федерації вимагає заочно заарештувати колишнього білоруського веслувальника Павла Шурмея.

Як повідомили російським пропагандистам у правоохоронних органах країни-агресора, Шурмею заочно висунуто звинувачення за участь у бойових діях у складі силових підрозділів України проти РФ.



МВС РФ також оголосило колишнього спортсмена у розшук.

Павлу Шурмею 47 років. Він виступав за збірну Білорусі з академічного веслування на Олімпійських іграх 2004 та 2008 років.

Також Шурмей є володарем декількох світових рекордів на веслярському тренажері Concept2

У березні 2023 року стало відомо, що у Білорусі проти Павла Шурмея заочно порушили кримінальну справу.

Нагадаємо, Міжнародна федерація боротьби допустила до рейтингового турніру доньку російського окупанта.