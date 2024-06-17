Чи працюють санкції? Росія обігнала США у поставках газу до Європи

У травні Росія вперше за понад два роки обігнала США за поставками газу до Європи

Інформація щодо поточних втрат Росії внаслідок санкцій

•1•

Санкції США зупинили торгівлю валютою та призвели до паралічу торгівлі фруктами й овочами та зростання цін на них у Росії.

Росія таким чином втратила головний інструмент встановлення курсу валюти, а також різко ускладнилися зовнішньоторговельні операції РФ, здійснювані в основних резервних валютах.

Кожна транзакція у доларах або євро тепер обходитиметься для контрагентів з Росії набагато дорожче.

Росія є одним із найбільших світових імпортерів фруктів і овочів, попри те, що є найбільшою за площею земельних ресурсів країною світу.

Щорічно ця країна витрачає близько $5 млрд доларів США на імпорт фруктів і близько $1,5 млрд на імпорт овочів і картоплі.

Серед головних постачальників фруктів і овочів до Росії виділяються такі країни як Туреччина, Еквадор і Єгипет.

Наразі постачальники не поспішають укладати нові контракти, не розуміючи, яким чином відбуватимуться розрахунки за поставлену продукцію.

Водночас імпортери вже закладають нові валютні ризики та гарантовано вищі витрати на транзакції в ціни плодоовочевої продукції на ринку.

Буквально за день ціни на більшість позицій овочів і фруктів помітно зросли – адже наразі на ринку Росії продається переважно імпортна продукція.

Відповідно, російським споживачам потрібно бути готовими платити більше за імпортні овочі та фрукти.

•2•

Росіянам почнуть ставити діагнози за фотографіями на тлі рекордного дефіциту лікарів.

У Росії розробляють сервіс, який почне ставити діагнози по фотографії пацієнтів.

За рахунок штучного інтелекту собівартість постановки діагнозу буде знижено.

Пацієнту достатньо зайти на сервіс, завантажити фото, описати симптоми і отримати варіанти діагнозу та рекомендації.

Лікар, як особа, яка приймає рішення, стане дорожчою послугою, ніж цифровий сервіс.

•3•

У травні Росія вперше за понад два роки обігнала США за поставками газу до Європи.

У травні 2024 року імпорт газу з Росії в Європу вперше за майже два роки перевищив поставки з США, попри зусилля регіону спрямовані на відмову від російського палива після повномасштабного вторгнення в Україну.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України, країни ЄС почали різко відмовлятись від російського газу, заміняючи його поставками СПГ із США.

Вже у вересні 2022 року США обігнала Росію як найбільший постачальник газу до ЄС.

•4•

Мінфін США ухвалив важливі зміни в інструкціях для банків третіх країн щодо дотримання антиросійських обмежень, порушення яких може спричинити вторинні санкції.

Загроза таких санкцій вперше була заявлена ​​у грудневому указі Джо Байдена.

Указ обіцяв банкам покарання за обслуговування операцій на користь російською «військово-промисловою базою» – але мав на увазі або роботу з російськими компаніями, які потрапили під санкції за роботу у секторах, пов'язаних із ВПК, або обслуговування постачань до Росії заборонених товарів, що використовуються ВПК.

У новій версії інструкцій це визначення розширюється.

Під «військово-промисловою базою» тепер маються на увазі:

Всі без винятку особи, заблоковані за основним «санкційним» виконавчим указом 14024. Це все російські компанії, які потрапили під санкції після 2021 року, у тому числі, наприклад, усі російські держбанки.

Всі особи, які працюють у технологічному, оборонному, будівельному, аерокосмічному та промисловому секторах економіки Росії.

•5•

Американський пакет санкцій проти РФ, ухвалений 12 червня, знаменує новий етап застосування економічної зброї (economic warfare) щодо російської економіки.

Від спроб прицільного ураження військового, нафтового та інших секторів для припинення війни, яке було метою санкцій після введення російських військ в Україну, США перейшли до килимового застосування економічної зброї з метою гальмування путінської економіки, яку тепер вважають військовою цілком.

Фразу про перехід Росії до повноцінної військової економіки навіть винесено у заголовок пресрелізу Мінфіну.

Нова санкційна політика США – свого роду засипання піску у змащений нафтодоларами та бюджетними витратами російський економічний механізм, як висловлювався один із головних імплементаторів санкцій – заступник міністра фінансів США Уоллі Адеймо.

Принаймні до листопадових президентських виборів у США варто очікувати посилення не так секторальних санкцій, як постійного тиску на схеми обходу заборон, полегшення торгівлі та фінансових операцій. Удушення, мабуть, замінює удари як основний метод економічної війни проти Росії.

•6•

МЗС Румунії відмовило у видачі віз та дозволі на в'їзд до країни всім членам російської делегації на заплановану сесію ПА ОБСЄ.

У МЗС країни повідомили, що допуск на територію Румунії для участі у сесії ПА ОБСЄ не отримають ані члени делегації РФ, ані технічний персонал.

Рішення Румунії «засновано на відомій і послідовній позиції Румунії щодо РФ в умовах агресивної війни, що триває проти України». У Бухаресті також наголосили, що деякі члени делегації РФ підпадають під санкції Європейського союзу.

Рішення також спрямоване проти представників Білорусі як «прихильників війни, яку розпочала Росія».

•7•

Німеччина не блокує новий пакет санкцій проти країни-агресора Росії, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.