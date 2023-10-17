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У Німеччині біженці отримують кошти на облаштування житла: що треба знати українцям

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Німеччині біженці отримують кошти на облаштування житла: що треба знати українцям
Українці можуть отримати пільги при заселенні у нову квартиру
фото: із відкритих джерел

Українці мають шанс отримати до 1000 євро на людину для облаштування оселі у Німеччині

Українські біженці у Німеччині отримують допомогу з безробіття від Jobcenter. Але ця установа також оплачує оренду житла та надає кошти на перше облаштування житла. Про це йдеться на сайті ukrainianingermany.de.

Що можна отримати

Житло у Німеччині орендарі найчастіше отримують без меблів, тому заїжджати доводиться у практично пусту квартиру. Оскільки Джобцентр оплачує нагальні потреби людей із низьким рівнем доходу чи без нього, то до переліку видів підтримки входить і одноразова допомога на облаштування на новому місці. За гроші у вигляді готівки чи у вигляді сертифікату можна придбати базові меблі, побутову техніку чи матеріали для ремонту.

Допомогу можна отримати після переїзду в окреме житло. Розмір допомоги не регулюється, але зазвичай на одну людину виділяють до 1000 євро. Що більша родина, то більшою буде сума допомоги. Щоб отримати кошти на облаштування житла, треба написати лист до Джобцентру.

Центр зайнятості оплачує придбання більшості необхідних речей для базового комфорту в новій оселі. Спершу треба узгодити житло, до якого планується переїзд, та перелічити предмети, в яких є потреба. Це можуть бути: ліжко, холодильник, пральна машина, плита, праска, пилосос, постільна білизна, рушники, посуд, дзеркало. Але якщо треба телевізор чи ноутбук, то вони не відносяться до речей першої необхідності, тому в список їх не включають. Також на період вагітності та після народження дитини можна отримати спеціальні речі: ліжечко, візок, столик для сповивання.

Як оформити заявку на допомогу з облаштування

У список слід внести всі речі та меблі, які потрібні в новому житлі. Це не гарантує гроші на всі предмети, але варто їх вказати. Потім треба заповнити заяву за шаблоном. На відповідь потрібно зачекати 1-2 тижні. У Джобцентрі мають виділити термін – час візиту.

Для того, щоб претендувати на гроші на придбання меблів, слід відповідати умовам:

  • заявнику виплачують допомогу від Джобцентру;
  • заявнику є 25 років;
  • це перший переїзд на окрему квартиру;
  • заявник після розлучення переїжджає на нове місце і не має змоги купити меблі;
  • у попередньому житлі сталася пожежа або нещасний випадок, який не покриває страховка.

Після того, як Центр зайнятості отримає заяву, до людини прийде працівник соціальної служби для перевірки. Житло оглянуть, щоб переконатися в потребі згідно зі списком. Також можуть переглянути список меблів та речей, щоб визначити першочергові потреби. Сума та вид допомоги буде залежати від окремої ситуації.

Jobcenter зазвичай видає подарункові сертифікати на придбання певних речей. На них вказана сума. Також біженці отримують перелік місць, де можна купити необхідні речі. Наприклад, магазин побутової техніки, недорогих товарів для дому, секонд-хенд, сайт з перепродажу. Установа має домовленість з магазинами, тому звітувати про покупку не треба.

Щоб придбати речі, треба подарунковий сертифікат віддати продавцю та оплатити товар. Але якщо замість сертифіката видадуть гроші, можуть згодом попросити чеки на підтвердження покупки. Зазвичай на господарчі магазини виділяють 200 євро, на магазини меблів – 150 євро. Іноді компанії пропонують безкоштовні товари для ремонту, а також фарбу для стін. Про це варто цікавитись у торгових компаніях.

До слова, представники округів Німеччини закликають до скорочення допомоги для майбутніх українських біженців. Таку заяву зробив голова окружної ради Райнхард Загер, зазначивши, що Вищий комітет 294 німецьких округів вже погодив цю позицію, повідомляє Welt.de.

Нагадаємо, українські біженці в Польщі втратять частину соціальних допомог в країні вже у 2024 році. Уряд країни не збирається продовжувати виплату деяких видів допомоги українським громадянам, це питання вже остаточно узгоджено.

Читайте також: Доступно вісім варіантів: де українські біженці можуть знайти житло у Німеччині
Теги: Німеччина гроші житло безробіття магазин біженці

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