Доступно вісім варіантів: де українські біженці можуть знайти житло у Німеччині

Українці можуть знайти варіанти розміщення у містах восьми федеральних земель Німеччини

Німеччина залишається країною, яку українці найчастіше обирають для отримання тимчасового захисту. Через дефіцит житла столиця країни та багато регіонів уже припинили прийом нових біженців. Проте у країні ще є варіанти для розміщення.

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Українці, які не мають знайомих чи родичів у Німеччині, які надали б їм прихисток, мають для початку звернутися у табір первинного прийому.

Так, згідно із інформацією uahelp.wiki, найбільший пункт первинного прийому – у Берліні (колишній аеропорт Tegel). Звідти направляють на розселення по всій Німеччині.

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Станом на 28 вересня табори приймають біженців у таких землях:

Баден-Вюртемберг

Карлсруе (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – не приймають тих, хто приїхав власним автомобілем (нема парковки), через 2-3 дні відправляють до інших таборів для подальшого оформлення.

Месштеттен (Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten) – складно дістатися громадським транспортом, на машині можна.

Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg) – табір не приймає людей, яким потрібна медична допомога або спеціальний догляд;

Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm).

Баварія

Цирндорф Ankerzentrum Zirndorf (Rothenburger Straße 29, 90513 Zirndorf)

Берлін

Tegel (колишній аеропорт, Zufahrt zum Flughafen Tegel). Важливо: територія центру закрита. Всередину можна потрапити на автобусі. Якщо їхати машиною – потрібно буде залишити авто на парковці зовні та заїхати всередину автобусом.

Гіссен

Гіссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen Ankunftshalle) – бажано приїжджати до 20:00 в робочі дні. В інший час теж приймають, але доведеться зачекати.

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Нижня Саксонія

Брамше (Im Rehhagen 8 49565 Bramsche). У перехідний період у співробітників табору Messe Hannover можна отримати квиток до табору в Bramsche безплатно.

Північний Рейн-Вестфалія

Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung).

Саксонія

Меране (Seiferitzer Schulweg 10, 08393 Meerane Erstaaufnahmeeinrichtung);

Лейпциг Leipzig-Mockau 1 (Am Alten Flughafen 8, 04356 Leipzig) – наразі табір переповнений, використовуються тимчасові намети.

Шлезвіг-Гольштейн

Ноймюнстер (Haart 148, 24539 Neumünster).

Тюрингія

Хермздорф Hermsdorf (Max-Hellermann-Straße 15).

Нагадаємо, наступного року Німеччина планує скоротити обсяг фінансування для федеральних земель удвічі на покриття витрат з прийому та інтеграції біженців. Після агресії Росії проти України, понад 1 мільйон людей знайшли притулок у Німеччині і їхня підтримка лягає тягарем на міста та муніципалітети країни. 16 німецьких земель вимагають збільшення федеральних коштів на покриття витрат на біженців наступного року.

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До слова, спільне проживання біженців та громадян Німеччини в одній із трьох веж хмарочосу Мундсбурга в Гамбурзі вилилось у конфлікт та скарги. Поведінка мігрантів обурює німців. Соціальна влада та муніципальна компанія Fördern & Wohnen знають про скарги, що надходять різними каналами від мешканців і намагаються зарадити ситуації.