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Доступно вісім варіантів: де українські біженці можуть знайти житло у Німеччині

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Доступно вісім варіантів: де українські біженці можуть знайти житло у Німеччині
Німеччина продовжує допомагати із розміщенням українських біженців
фото з відкритих джерел

Українці можуть знайти варіанти розміщення у містах восьми федеральних земель Німеччини

Німеччина залишається країною, яку українці найчастіше обирають для отримання тимчасового захисту. Через дефіцит житла столиця країни та багато регіонів уже припинили прийом нових біженців. Проте у країні ще є варіанти для розміщення.

Українці, які не мають знайомих чи родичів у Німеччині, які надали б їм прихисток, мають для початку звернутися у табір первинного прийому.

Так, згідно із інформацією uahelp.wiki, найбільший пункт первинного прийому – у Берліні (колишній аеропорт Tegel). Звідти направляють на розселення по всій Німеччині.

Станом на 28 вересня табори приймають біженців у таких землях:

Баден-Вюртемберг

  • Карлсруе (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – не приймають тих, хто приїхав власним автомобілем (нема парковки), через 2-3 дні відправляють до інших таборів для подальшого оформлення.
  • Месштеттен (Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten) – складно дістатися громадським транспортом, на машині можна.
  • Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg) – табір не приймає людей, яким потрібна медична допомога або спеціальний догляд;
  • Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm).

Баварія

Цирндорф Ankerzentrum Zirndorf (Rothenburger Straße 29, 90513 Zirndorf)

Берлін

Tegel (колишній аеропорт, Zufahrt zum Flughafen Tegel). Важливо: територія центру закрита. Всередину можна потрапити на автобусі. Якщо їхати машиною – потрібно буде залишити авто на парковці зовні та заїхати всередину автобусом. 

Гіссен

Гіссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen Ankunftshalle) – бажано приїжджати до 20:00 в робочі дні. В інший час теж приймають, але доведеться зачекати. 

Нижня Саксонія

Брамше (Im Rehhagen 8 49565 Bramsche). У перехідний період у співробітників табору Messe Hannover можна отримати квиток до табору в Bramsche безплатно.

Північний Рейн-Вестфалія

Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung).

Саксонія

  • Меране (Seiferitzer Schulweg 10, 08393 Meerane Erstaaufnahmeeinrichtung);
  • Лейпциг Leipzig-Mockau 1 (Am Alten Flughafen 8, 04356 Leipzig) – наразі табір переповнений, використовуються тимчасові намети.

Шлезвіг-Гольштейн

Ноймюнстер (Haart 148, 24539 Neumünster).

Тюрингія

Хермздорф Hermsdorf (Max-Hellermann-Straße 15).

Нагадаємо, наступного року Німеччина планує скоротити обсяг фінансування для федеральних земель удвічі на покриття витрат з прийому та інтеграції біженців. Після агресії Росії проти України, понад 1 мільйон людей знайшли притулок у Німеччині і їхня підтримка лягає тягарем на міста та муніципалітети країни. 16 німецьких земель вимагають збільшення федеральних коштів на покриття витрат на біженців наступного року.

До слова, спільне проживання біженців та громадян Німеччини в одній із трьох веж хмарочосу Мундсбурга в Гамбурзі вилилось у конфлікт та скарги. Поведінка мігрантів обурює німців. Соціальна влада та муніципальна компанія Fördern & Wohnen знають про скарги, що надходять різними каналами від мешканців і намагаються зарадити ситуації.

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Теги: аеропорт табір столиця квиток Німеччина біженці

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