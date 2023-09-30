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Верещук дала поради біженцям, які стикаються з недружнім ставленням у Європі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Верещук дала поради біженцям, які стикаються з недружнім ставленням у Європі
Є випадки, коли окремі політики намагаються використати певні недружні до українців наративи у внутрішньополітичних цілях, каже Верещук
фото з відкритих джерел

За словами міністерки, на закиди потрібно відповідати без претензії та надриву

Нерідко біженці з України зустрічають недружнє ставлення у Європі. Декілька порад допоможуть правильно на це реагувати. Про це у своєму телеграм-каналі написала віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук.

Як відзначає Верещук, останнім часом ЗМІ пишуть про окремі випадки недружнього відношення до українців, котрі знайшли в Європі тимчасовий прихисток від війни. Йдеться про побутові прояви. Також є випадки, коли окремі політики намагаються використати певні недружні до українців наративи у внутрішньополітичних цілях.

Із цим потрібно працювати шляхом комунікаційних кампаній, принаймні протягом наступних трьох місяців. «У кожній з країн, де зараз багато українців. Силами наших посольств, діаспор, силами громадських і волонтерських організацій», – зауважила Верещук..

За словами Верещук, потрібно відповідати без претензії та надриву:

  • «Ми сильний народ, але зараз нам важко»;
  • «Ми ведемо велику війну, в нас гинуть військові та цивільні, але ми ніколи не здамося»;
  • «Наша перемога вам вигідна. Наша перемога є запорукою вашої безпеки в майбутньому. Можливо, це вам коштує, але це вам вигідно»;
  • «Ми несемо величезні економічні та соціальні втрати. Тому зараз нам дуже потрібна ваша допомога та просто людська підтримка. Ми цього ніколи не забудемо».

Нагадаємо, із початку наступного року Німеччина підвищить соціальні виплати, у т.ч. ті, що отримують біженці з України. Розмір допомоги зросте на 12% у зв’язку із інфляцією. Про це повідомляє на tagesschau.de.

У 2023 році в Німеччині почали виплачувати допомогу з безробіття Bürgergeld (громадянський дохід). Це виплати для людей, у кого дохід менший за прожитковий мінімум і нема роботи. Допомогу Bürgergeld у Німеччині отримують понад 5,5 млн людей. Ці ж виплати поширюються і на українських біженців.

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Теги: військові біженці Ірина Верещук перемога втрати поради

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