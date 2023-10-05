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Що чекає на українців при повторному в'їзді до Німеччини: детальне роз'яснення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Що чекає на українців при повторному в'їзді до Німеччини: детальне роз'яснення
Місто, в якому людина була зареєстрована, може пояснити, що місць наразі немає
фото: kanaldim

Повернення до країни може обернутись для українців цілою купою неприємностей 

З першого дня повномасштабної війни Німеччина надала тимчасовий захист понад 1 млн українців. Проте адаптуватись в новій країні вийшло не у всіх, що стало приводом для відмови від статусу, і про те, що чекає на біженців, які приїжджають вдруге, розповідають волонтери з проєкту uahelp.wiki.

Волонтери підкреслили, що все, що було за людиною у плані допомоги, вже віддали іншим біженцям.

«Є люди, і чимало, які по-людськи готові прислухатися і зрозуміти ваші причини, чому ви відмовилися від захисту тут, а потім передумали і хочете його назад. Але на практиці це вам мало допоможе. Занадто багато біженців і надто мало ресурсів, щоб ними розкидатися», – йдеться в публікації.

Якщо біженець виїхав до того, як йому видали остаточну посвідку на проживання (Aufenthaltstitel), то може приїхати тільки в той округ (Landkreis), в якому був зареєстрований.

«Ви не можете приїхати до жодного пункту прийому для біженців. Пункти діють тільки для тих, хто приїжджає вперше. Вас не приймуть і відправлять до того міста чи округу, де ви були зареєстровані», – попереджають волонтери.

Однак місто, в якому людина була зареєстрована, може пояснити, що місць для біженців наразі немає.

«І з вами справу воно мати зараз не може. А також не вважає, що несе за вас хоч якусь відповідальність, тому що ви у них не прописані. Щоб ви не мозолили очі, вони будуть відправляти вас до пункту прийому для біженців, а ті знову відправлятимуть вас у «ваше» місто, яке себе «вашим» не вважає», – додали волонтери.

Автори публікації зазначили, що коли настане час продовжувати дозвіл на проживання, у міграційної служби можуть виникнути питання про те, чи правильно оформлене все і чи був другий в'їзд легальним.

«Залежно від тонкощів термінів і ваших документів це може бути проблемою. Якщо термін дії ваших документів минув, будьте готові до тривалого оформлення нових, поки з вашим випадком розбиратимуться. А розбиратися міграційна служба почне не раніше, ніж ви будете десь прописані», – попереджають волонтери.

На додачу до всього, будь-яку соціальну допомогу потрібно буде оформляти з нуля – це можна буде зробити лише з того моменту, коли з'явиться житло та прописка. Курси мови треба буде чекати та оформлювати знову, що також стосується і місця у школі чи дитячому садочку.

Нагадаємо, українські біженці в Польщі втратять частину соціальних допомог в країні вже у 2024 році. Уряд країни не збирається продовжувати виплату деяких видів допомоги українським громадянам, це питання вже остаточно узгоджено.

Теги: Німеччина біженці українці волонтер

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