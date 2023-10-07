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Німеччина хоче обмежити пільги для біженців з України – Welt

Надія Карбунар
glavcom.ua
Німеччина хоче обмежити пільги для біженців з України – Welt
Окружна рада вже кілька місяців попереджає про перевантаження через зростаючу кількість біженців
фото з відкритих джерел

Біженці з України, які вперше приїхали до Німеччини, більше не мають отримувати негайні пільги за громадянством

Представники округів Німеччини закликають до скорочення допомог для майбутніх українських біженців. Таку заяву зробив голова окружної ради Райнхард Загер, зазначивши, що Вищий комітет 294 німецьких округів вже погодив цю позицію, повідомляє Welt.de.

«Біженці з України, які вперше приїхали до Німеччини, більше не мають отримувати негайні пільги за громадянством, а замість цього мають отримувати пільги відповідно до Закону про пільги для осіб, які шукають притулку», – заявив Загер.

Він нагадав, що окружна рада вже кілька місяців попереджає про перевантаження через зростаючу кількість біженців, а також виступає за перехід від грошових допомог до пільг в натуральній формі для прохачів притулку та введення вимоги працювати для біженців.

Представник Pro Asyl з політики щодо біженців Тарек Алаовс вважає цю вимогу нереалістичною: «Це призведе до створення двокласового суспільства для українських біженців та суперечить будь-якій юридичній рівності. Усі біженці з України отримали однаковий статус захисту, оскільки вони втекли з тих самих причин. Не може бути ніякого крайнього терміну, який це змінить», – сказав він, зазначивши, що ця вимога є не чим іншим, як політичним кроком за рахунок біженців.

Експерт з міграції Герберт Брюкер вважає, що рівень пільг для шукачів притулку не може бути змінений довільно. «Конституційний суд передбачає, що прожитковий мінімум має бути гарантований», – зазначив він.

Нагадаємо, українські біженці в Польщі втратять частину соціальних допомог в країні вже у 2024 році. Уряд країни не збирається продовжувати виплату деяких видів допомоги українським громадянам, це питання вже остаточно узгоджено.

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Теги: Конституційний суд біженці пільги

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